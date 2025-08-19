"Не можна описати": Трамп заявив, що між ним та Путіним "теплі" взаємини
- Дональд Трамп заявив про "тепло" у його взаєминах з Путіним, яке відчувалося під час саміту в Анкориджі 15 серпня.
- Трамп наголосив, що не говорив з очільником Кремля у присутності інших світових лідерів, бо вважав, що це було б "неповагою" до Путіна.
Президент США Дональд Трамп заявив, що між ним та очільником Кремля Володимиром Путіним існує "тепло" і це нібито відчувалося під час саміту в Анкориджі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
Як Трамп коментує відносини з Путіним?
Дональд Трамп прокоментував зустріч з Володимиром Путіним, яка відбулася 15 серпня.
Ви бачили це, коли він зійшов із літака, я зійшов зі свого літака – там є тепло, яке не можна описати словами, знаєте, гарне відчуття… І це добре, а не погано,
– сказав президент США.
Журналісти також запитали Трампа про телефонну розмову з Путіним 18 серпня, яка відбулася, коли сім європейських лідерів та президент України Володимир Зеленський перебували в Білому домі.
У відповідь політик сказав, що не говорив з очільником Кремля у присутності інших світових лідерів, бо вважав, що це було б "неповагою" до Путіна.
Я не робив цього перед ними, я думав, що це було б неповагою до президента Путіна, знаєте, я б цього не робив, бо у них не були найтепліші стосунки, і насправді президент Путін не хотів розмовляти з людьми з Європи. Я маю на увазі, що це було частиною проблеми,
– пояснив Дональд Трамп.
Що відбувалося 18 серпня в Білому домі?
- У понеділок, 18 серпня, Дональд Трамп та Володимир Зеленський провели спільну зустріч у Білому домі. Разом з українським президентом до США прибули президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президент Фінляндії Александр Стубб, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
- Після завершення зустрічі Дональд Трамп зателефонував Володимиру Путіну. Згодом він заявив, що готує тристоронній саміт з українським та російським лідерами. За даними ЗМІ, Трамп сподівається, що переговори між президентами пройдуть ще до кінця серпня.
- Тим часом Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним без будь-яких умов. За його словами, якщо Україна зараз наполягатиме на припиненні вогню, Росія почне висувати низку інших умов.