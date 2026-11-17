Лідери США, Китаю та Росії 19 листопада проведуть тристоронні переговори у китайському Шеньчжені. Ця зустріч не принесе доленосних рішень і нагадуватиме байку про лебедя, рака й щуку через різні інтереси сторін.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний.

Чому переговори не дадуть прориву

Він закликав знизити градус очікувань і зауважив, що російські спроби порівняти майбутню розмову з Ялтинською конференцією є абсолютно помилковими. Адже тоді існувала коаліція переможців, тоді як зараз за стіл сядуть геополітичні конкуренти без спільної мети.

Я думаю, що якщо ілюструвати цю зустріч, то це лебідь, рак і щука. Найбільшим результатом для Путіна стане фотографія поруч із лідерами найбільших ядерних держав,

– підкреслив Олег Лісний.

Він також звернув увагу на те, що китайська сторона взагалі не зацікавлена у питаннях роззброєння чи врегулювання російсько-української війни. Понад те, учасники саміту досі не мають навіть узгодженого порядку денного, що зайвий раз підтверджує відсутність будь-якого спільного знаменника.

Олег Лісний про підготовку до саміту АТЕС: відео

Роль Європи та інвестиції в безпеку

На переконання експерта, проведення паралельних консультацій Вашингтона з Києвом і європейськими союзниками є цілком закономірним кроком. Участь Європейського Союзу в переговорному процесі залишається критично необхідною, адже саме європейські країни запровадили левову частку санкцій проти агресора та утримують заморожені російські активи.

Олег Лісний наголосив, що сьогодні Україна слугує надійним щитом для всієї Європи, тож фінансування української оборони є найкращою інвестицією в безпеку європейських країн.

Ви допомагаєте своєму солдату – чеському, французькому чи німецькому, тому що він не воює в цей момент, коли воює український,

– підсумував гість ефіру.

Раніше аналітик Валерій Димов також пояснював, що нова Ялта не відбудеться, оскільки інтереси учасників саміту є прямо протилежними.