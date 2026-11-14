Китай і США обговорили зниження мит напередодні зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна

Китай і США обговорили зниження мит, торгівлю сільськогосподарською продукцією та інші економічні питання. Переговори відбулися 13 листопада під час першого засідання торговельної ради двох країн.

Про це повідомило Міністерство торгівлі Китаю 14 листопада, пише Reuters.

Про що говорили Пекін і Вашингтон?

Сторони обговорили виконання попередніх домовленостей, зокрема взаємне зниження мит на 30 мільярдів доларів кожною країною. Також ішлося про торгівлю аграрною продукцією.

У китайському відомстві не повідомили, чи вдалося досягти нових домовленостей. Водночас там зазначили, що переговори в межах торговельної ради триватимуть.

Раніше, після вересневої зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна у Вашингтоні, країни запропонували взаємно знизити мита на товари загальною вартістю 60 мільярдів доларів.

Частина цієї домовленості передбачала, що Китай щороку купуватиме американську аграрну продукцію на 17 мільярдів доларів до 2028 року. Однак остаточної угоди досі немає.

За даними Reuters, цього року Китай може скоротити закупівлі американської сільгосппродукції, крім сої, до найнижчого рівня за сім років.

Пекін наполягає, що США мають спочатку виконати домовленість про зниження мит. Це, за словами китайської сторони, є необхідною умовою для збільшення закупівель американської продукції.

Нагадаємо, що Трамп і Сі Цзіньпін мають зустрітися 19 листопада на полях саміту АТЕС у китайському Шеньчжені.