Не зовсім через Іран: чому насправді Трамп хоче відкласти зустріч із Сі Цзіньпіном
- Трамп відкладає зустріч із Сі Цзіньпіном, формально через ситуацію з Іраном, але є інші причини.
- Перед розмовою з Китаєм Трамп втрачає головний важіль тиску, за словами Андрія Добрянського.
Дональд Трамп відкладає можливу зустріч із Сі Цзіньпіном, хоча раніше вона виглядала одним із головних зовнішньополітичних пріоритетів США. Формально це пов'язують із ситуацією навколо Ірану, але в цій історії, схоже, є інша причина.
Представник Центру відносин США – Україна Андрій Добрянський в ефірі 24 Каналу пояснив, що пауза у контактах із Пекіном може бути пов'язана не лише з Близьким Сходом. За його словами, проблема для Трампа полягає в тому, що перед розмовою з Китаєм він втрачає один зі своїх головних важелів тиску.
Тема Ірану справді лишається в американських контактах із Китаєм, зокрема через підготовчі розмови за участі міністра фінансів США Скотта Бессента. Вашингтон хоче зрозуміти, чи може Пекін якось вплинути на ситуацію в Ормузькій протоці. Але це не головна причина, через яку Трамп відкладає зустріч із Сі Цзіньпіном, бо Китай сам зацікавлений в іранській нафті й навряд чи піде назустріч США в цьому питанні.
Я не думаю, що Китай тут допоможе, бо він і далі отримує нафту з Ірану,
– пояснив Добрянський.
Головну причину він пов'язав із судовою справою щодо тарифів у США. За його словами, Трамп втратив можливість сідати навпроти китайського лідера з позиції максимального тиску, бо більше не може так вільно погрожувати новими тарифами і використовувати їх як свій головний аргумент. Саме тому пауза перед зустріччю виникла не стільки через Близький Схід, скільки через ослаблення американських переговорних важелів у розмові з Пекіном.
Нагадаємо: Дональд Трамп попросив відкласти зустріч із Сі Цзіньпіном приблизно на місяць. Він пояснив це війною на Близькому Сході і тим, що хоче залишатися у США.
Через це зустріч, яка ще недавно виглядала пріоритетною, зараз для Білого дому вже не дає того політичного ефекту, на який там розраховували.
Трамп тепер не має можливості сидіти напроти Китаю і казати, що я маю всі карти,
– сказав Добрянський.
Саме тому історія з Іраном тут радше створює зручну паузу, а справжня проблема для Вашингтона лежить у площині американської тарифної політики й ослаблення позицій перед Китаєм.
Що відомо про тиск Трампа на Китай і ситуацію навколо Ормузької протоки?
- Іран заявив, що отримує допомогу від Росії та Китаю, зокрема й у військовій сфері, але подробиць не розкрив. Москва і Тегеран вже багато років співпрацюють у військовій сфері, а Китай підтримує Іран економічно й лишається важливим покупцем його нафти.
- США ведуть переговори із 7 країнами щодо безпеки Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світових енергоресурсів. Японія, Австралія, Велика Британія, Франція, Німеччина і Південна Корея вже заявили, що не хочуть відправляти туди свої кораблі.
- Китай поки не показує готовності прямо втручатися у конфлікт на Близькому Сході. Водночас Пекін зацікавлений у безперебійному русі нафти через Ормузьку протоку, бо її блокування вдарило б по ринку, а Росія не змогла б повністю перекрити ці втрати.