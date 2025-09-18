Путін показав своє обличчя: Росія нарощує ще більші атаки на Україну, – Стармер
- Кір Стармер заявив, що Росія посилює атаки на Україну до рекордних масштабів.
- Стармер обговорив з Дональдом Трампом можливості зміцнення оборони союзників та підтримки України.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що серед тем розмов з президентом США була війна в Україні. Він підкреслив, що Росія посилює атаки по Україні до рекордних масштабів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Дональда Трампа та Кіра Стармера.
Що заявив Стармер про війну в Україні?
У нещодавні дні Путін показав своє справжнє обличчя, здійснюючи найбільші атаки з моменту вторгнення. Ще більше кровопролиття та вбивств невинних,
– заявив Стармер.
Він зазначив, що обговорив з Дональдом Трампом те, як союзники можуть зміцнити свою оборону, підтримати Україну та збільшити тиск на Путіна, щоб той погодився на мирні переговори.
"І, президенте Трампе, ви проклали шлях – і ми продовжуватимемо стояти на своєму та працювати разом заради безпеки та миру", – додав британський прем'єр.
Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов в ефірі 24 Каналу пояснив, чому для Трампа у Британії влаштували такий яскравий прийом. Він назвав це "театром одного актора" та прирівняв до саміту НАТО.
Як триває візит Трампа до Великої Британії?
Президент США Дональд Трамп разом із першою леді прибули 17 вересня до Віндзора у Великій Британії. Там їх зустріли принц і принцеса Уельські для зустрічі з королем Чарльзом і королевою Каміллою.
Відбувся політ пілотажної групи "Червоні стріли" Королівських ВПС. Вони здійснили проліт над Віндзором. Король і королева прийняли Трампа та першу леді на державному банкеті, влаштованому на їхню честь у Віндзорському замку.
18 вересня Трамп прибув до резиденції Кіра Стармера у Чекерсі та провів зустріч з ним. Серед іншого вони підписали угоду про технологічне процвітання США та Британії.