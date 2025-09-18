Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що серед тем розмов з президентом США була війна в Україні. Він підкреслив, що Росія посилює атаки по Україні до рекордних масштабів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Дональда Трампа та Кіра Стармера.

Що заявив Стармер про війну в Україні?

У нещодавні дні Путін показав своє справжнє обличчя, здійснюючи найбільші атаки з моменту вторгнення. Ще більше кровопролиття та вбивств невинних,

– заявив Стармер.

Він зазначив, що обговорив з Дональдом Трампом те, як союзники можуть зміцнити свою оборону, підтримати Україну та збільшити тиск на Путіна, щоб той погодився на мирні переговори.

"І, президенте Трампе, ви проклали шлях – і ми продовжуватимемо стояти на своєму та працювати разом заради безпеки та миру", – додав британський прем'єр.

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов в ефірі 24 Каналу пояснив, чому для Трампа у Британії влаштували такий яскравий прийом. Він назвав це "театром одного актора" та прирівняв до саміту НАТО.

Як триває візит Трампа до Великої Британії?