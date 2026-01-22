Усе впирається в одне питання: ексклюзивні деталі із Давосу про зустріч Трампа і Зеленського

На економічному форумі у Давосі о 14:15 розпочалась зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Українські журналісти не присутні на ній, але все ж вже відомо деякі ексклюзивні деталі.

Про це 24 Каналу розповіла ведуча Андріана Кучер з Давосу, зауваживши, що між США та Україною очікується підписання 2 угод. Хоч американці налаштовані позитивно, відкритим питанням залишається український Донбас.

Ексклюзивні деталі із Давосу про зустріч Трампа і Зеленського

Ведуча зауважила, що попередньо зустріч Зеленського та Трампа має тривати 40 хвилин, але усе в процесі може змінюватись. Вже незабаром будуть перші подробиці та результати.

Раніше було відомо, що зустріч запланована для підписання угоди на 800 мільярдів євро для відновлення України після війни та угоди про гарантії безпеки між Україною та США.

Станом на зараз ми не знаємо, що можуть підписати лідери. Однак знаємо, що переговори між українською та американською командами були дуже інтенсивні, діалог був складний. Він тривав останні 2 дні на полях економічного форуму. Ледь не кожних дві години змінювалась переговорна позиція, були нові ідеї,

– сказала Кучер.

Зауважте! Раніше Зеленський повідомляв, що навряд чи прибуде на форум у Давосі. Через масовану російську атаку президент не покидав Київ. Однак вчора, 21 січня, Трамп заявив, що він зустрінеться з українським президентом.

Вона наголосила, що наразі питання українського Донбасу залишається нерозв'язаним – це те питання, у яке впирається все, тобто вищезгадані угоди.

Українські партнери очікують від нас певних компромісів, але Київ продовжує наполягати на тому, що вільна економічна зона на Донбасі можлива, але за умови рівномірного виведення і українських, і російських військ.

Ведуча додала, що Трамп вже дав перші коментарі – президент США налаштований дуже оптимістично. Американська делегація також повідомляла про значний прогрес у переговорах, тому наразі очікуємо деталей.

