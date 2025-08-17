Дональд Трамп запросив провідних європейських політиків зустрітися з ним та Президентом України Володимиром Зеленським 18 серпня у Вашингтоні. Наразі лідери Європи ще вирішують, хто саме поїде до Сполучених Штатів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.

Хто з європейських лідерів планує їхати у Вашингтон 18 серпня?

Як стало відомо BILD з урядових джерел, уряди канцлера Фрідріха Мерца, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента Франції Еммануеля Макрона мають намір 18 серпня скоординувати дії та спільно вирішити, чи поїде хтось з них до США на зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського. І якщо так, то хто саме.

Водночас співрозмовники видання наголошують, що для цього потрібне офіційне запрошення від США.

За даними BILD, Трамп запропонував Зеленському можливість запросити європейських політиків до США. Але офіційного запрошення наразі немає, тому європейці налаштовані уникнути суто показової зустрічі.

До слова, видання Politico пише, що європейські лідери розглядають вирядження до Вашингтона президента Фінляндії Александра Стубба – одного з улюблених співрозмовників Трампа. У Європі вважають, що присутність Стубба поруч із Зеленським допоможе уникнути конфліктів, а також переконати главу Білого дому долучити європейські країни в будь-які подальші переговори.