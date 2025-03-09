Почуття Трампа "охололи" до Британії після візиту Зеленського до Чарльза

Президент США Дональд Трамп змінив ставлення до Великої Британії після того, як король Чарльз III прийняв президента України Володимира Зеленського в Сандрінгемі минулого тижня.

Відповідну інформацію стверджують дипломатичні джерела у Вашингтоні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Як змінилося ставлення Трампа до Британії

Співрозмовники видання розповіли, що після того, як король Великої Британії Чарльз III прийняв українського президента Володимира Зеленського в Сандрінгемі у неділю, 2 березня, президент США Дональд Трамп почав відчувати себе "менш особливим".

Зазначається, що союзники Трампа дали зрозуміти британським офіційним особам у США, що фото короля із Зеленським спричинили роздратування, особливо на тлі нещодавнього запрошення американського президента до Лондона з державним візитом.

У відповідь американській стороні в Лондоні пояснили, що уряд не може диктувати королю, з ким зустрічатися.

Нагадаємо, зустріч українського президента та короля тривала менше ніж годину. Відомо, що розмова відбулась на тлі скандалу у Білому домі 28 лютого. Тоді Володимир Зеленський та Дональд Трамп публічно посварились, у суперечці участь взяв і віцепрезидент США.