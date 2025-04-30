Зеленський і Трамп у Римі обговорили Крим: ЗМІ дізналися нові деталі

У суботу, 26 квітня, президент України зустрівся з американським лідером у Римі – їхня розмова тривала 15 хвилин. Зеленський закликав Трампа надати пріоритет припиненню вогню та змінити підхід до очільника Кремля.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Axios.

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Про що домовилися Зеленський і Трамп у Римі

Під час зустрічі українського лідера та президента США у Базиліці Святого Петра політики провели приватну розмову. Володимир Зеленський наголосив на тому, що Путін не піде на поступки, якщо Трамп не посилить тиск на Росію.

Президент України закликав Трампа повернутися до його початкової позиції – безумовного припинення вогню. Наша країна погодилася на це ще 11 березня, але Росія ігнорує вимоги американського лідера.

Джерела видання повідомляють, що Трамп погодився з позицією Зеленського, але у Білому домі це ще не підтвердили. Також під час розмови президент США наполягав на тому, щоб Україна якомога швидше підписала угоду про надра з Вашингтоном.

Під час зустрічі Володимир Зеленський вкотре підтвердив, що Україна не визнає Крим російським. Трамп заявив, що не вимагає цього від українського лідера – мирний план передбачає визнання з боку Сполучених Штатів. Президент України зазначив, що наша країна не боїться поступок заради припинення війни, але для цього потрібні сильні гарантії безпеки.

За словами джерел видання, ця зустріч була успішною зокрема через відсутність на ній віцепрезидента США Венса та спецпредставника Білого дому Віткоффа.

Нагадаємо, що у The Economist вже вказували перші подробиці переговорів Зеленського і Трампа. Там заявили, що під час розмови Зеленський доніс до Трампа просту позицію: Україна готова до безумовного припинення вогню, а Росія – ні.