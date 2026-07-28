У Трампа вперше прокоментували зустріч із Зеленським

У Білому домі висловилися стосовно зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Вашингтоні 28 липня. В адміністрації американського президента заявили, що розмова лідерів була позитивною.

Відповідну заяву зробила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у соцмережі Х.

Що сказали у Білому домі щодо зустрічі Трампа і Зеленського?

Президент Трамп завершив свої зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Зеленським і прем'єр-міністром (Ізраїлю – 24 Канал) Нетаньягу. Обидві зустрічі були позитивними та продуктивними!

– написала представниця адміністрації президента США.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час свого візиту до Сполучених Штатів прибув до Білого дому після 16 години за київським часом. За даними ЗМІ, розмова президентів України та США тривала близько години.

Володимир Зеленський, коментуючи зустріч із Трампом, зазначив, що розмова була хорошою. Український лідер наголосив, що обговорив з президентом США ліцензії на виробництво перехоплювачів для Patriot та деякі інші ідеї, які можуть допомогти Україні.

Варто зазначити, що, окрім зустрічі із главою Білого дому, Зеленський також планує відвідати церемонію прощання з американським сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, який помер 11 липня.