Геополітика Америка Зеленський і Трамп висловилися про перемовини: головні заяви президентів
29 грудня, 00:04
Зеленський і Трамп висловилися про перемовини: головні заяви президентів

Тетяна Бабич

У США завершилися перемовини Володимира Зеленського й Дональда Трампа. Після проведеної онлайн-конференції з європейськими лідерами президенти підбили підсумки зустрічі та відповіли на запитання журналістів.

Основні заяви лідерів про результати переговорів про врегулювання війни в Україні читайте в матеріалі 24 Каналу.

Що сказали Зеленський і Трамп після переговорів?

 

00:12, 29 грудня

00:11, 29 грудня

Президент США наголосив, що Росія, як і Україна хоче завершення війни

Дональд Трамп заявив, що 91% українців бажають врегулювання війни. Він переконаний, що Росія теж прагне миру.

00:08, 29 грудня

Трамп чесно відповів про створення зони вільної торгівлі на Донбасі

Це питання поки що не врегульоване, однак сторони поступово наближаються до компромісного рішення,
– заявив Дональд Трамп.

00:06, 29 грудня

Гарантії безпеки – готові, – Зеленський

Як повідомив президент України, мирний план із 20 пунктів погоджений приблизно на 90%.

Окрім того, сторони досягли остаточного рішення стосовно безпекових гарантій.

Гарантії безпеки між США та Україною узгоджені повністю, на 100%,
– сказав Володимир Зеленський.

00:02, 29 грудня

Трамп повідомив, що сторони обговорили практично всі ключові питання – зокрема й ті, які раніше порушувалися під час контактів із Путіним. 

За його словами, дискусії були дуже детальними.

23:58, 28 грудня

Трамп заявив, що сторони значно наблизилися до результату й, можливо, вже перебувають зовсім поруч із ним.

Чудова зустріч із Зеленським, 
– сказав Трамп.