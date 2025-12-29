Зеленський і Трамп висловилися про перемовини: головні заяви президентів
У США завершилися перемовини Володимира Зеленського й Дональда Трампа. Після проведеної онлайн-конференції з європейськими лідерами президенти підбили підсумки зустрічі та відповіли на запитання журналістів.
Основні заяви лідерів про результати переговорів про врегулювання війни в Україні читайте в матеріалі 24 Каналу.
Читайте також "Найнадійніший набір": які гарантії безпеки США пропонують Україні
Що сказали Зеленський і Трамп після переговорів?
Дональд Трамп заявив, що 91% українців бажають врегулювання війни. Він переконаний, що Росія теж прагне миру. Це питання поки що не врегульоване, однак сторони поступово наближаються до компромісного рішення, Як повідомив президент України, мирний план із 20 пунктів погоджений приблизно на 90%. Окрім того, сторони досягли остаточного рішення стосовно безпекових гарантій. Гарантії безпеки між США та Україною узгоджені повністю, на 100%, Трамп повідомив, що сторони обговорили практично всі ключові питання – зокрема й ті, які раніше порушувалися під час контактів із Путіним. За його словами, дискусії були дуже детальними. Трамп заявив, що сторони значно наблизилися до результату й, можливо, вже перебувають зовсім поруч із ним. Чудова зустріч із Зеленським,
Президент США наголосив, що Росія, як і Україна хоче завершення війни
Трамп чесно відповів про створення зони вільної торгівлі на Донбасі
– заявив Дональд Трамп.
Гарантії безпеки – готові, – Зеленський
– сказав Володимир Зеленський.
– сказав Трамп.
Дональд Трамп заявив, що 91% українців бажають врегулювання війни. Він переконаний, що Росія теж прагне миру.
Це питання поки що не врегульоване, однак сторони поступово наближаються до компромісного рішення,
Як повідомив президент України, мирний план із 20 пунктів погоджений приблизно на 90%.
Окрім того, сторони досягли остаточного рішення стосовно безпекових гарантій.
Гарантії безпеки між США та Україною узгоджені повністю, на 100%,
Трамп повідомив, що сторони обговорили практично всі ключові питання – зокрема й ті, які раніше порушувалися під час контактів із Путіним.
За його словами, дискусії були дуже детальними.
Трамп заявив, що сторони значно наблизилися до результату й, можливо, вже перебувають зовсім поруч із ним.
Чудова зустріч із Зеленським,