Зеленський знайшов нові аргументи, щоб переконати Трампа дати необхідну зброю, – Bloomberg
- Україна планує запропонувати США спільне виробництво безпілотників на території США або Європи для зміцнення стратегічного партнерства.
- Зеленський може запропонувати Трампу доступ до українських трубопроводів для американських нафтових компаній в обмін на допомогу.
Україна запропонує Сполученим Штатам партнерство у сфері виробництва дронів напередодні зустрічі президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні.
Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, ознайомлених із переговорами, передає 24 Канал.
Дивіться також Трамп знайшов найкращий спосіб помститися Путіну: Politico пояснило, до чого тут Зеленський
Які аргументи підготував Зеленський?
За даними видання, наразі розглядають можливість взаємовигідного спільного виробництва українських безпілотників на території Сполучених Штатів або Європи з подальшим експортом для потреб американської армії.
Ми розпочали переговори щодо унікальної угоди про обмін технологіями, яка дасть США доступ до найсучасніших українських дронів. Це не лише стратегічна перевага для України, а й внесок у безпеку США та їхніх союзників у всьому світі,
– заявила пані посол України у Вашингтоні Ольга Стефанішина.
Агентство пише, що під час третьої зустрічі з Дональдом Трампом після початку його другого президентського терміну, Володимир Зеленський намагатиметься використати напруження між Вашингтоном і Москвою.
Крім вищезгаданого, сторони, зокрема, обговорюють можливість постачання в Україну американського скрапленого газу (LNG), щоб компенсувати втрати від нещодавніх російських ударів по енергосистемі.
Джерела Bloomberg пояснили, що ідея полягає в тому, щоб Сполучені Штати надали Україні й зброю, і енергоресурси, натомість отримавши доступ до українських розробок, які вже показали ефективність на фронті.
Зеленський, імовірно, знову звернеться з цим проханням, запропонувавши Трампу натомість доступ американських нафтових компаній до українських трубопроводів для експорту в Словаччину та Угорщину.
Також, за словами співрозмовників, українські чиновники запропонували американським компаніям дешеве зберігання зрідженого газу в підземних сховищах України, щоб розширити експорт енергоносіїв до Європи.
Чого очікувати від зустрічі Трампа і Зеленського?
Politico повідомляло, що, ймовірно, вони планують обговорити можливий перехід України в наступ. Також у центрі розмов будуть питання постачання в Україну крилатих ракет Tomahawk та систем ППО Patriot.
Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук в етері 24 Каналу сказав, що чекає від візиту не ракет, а нового рівня співпраці зі США. На його думку, головне це глибше залучення Вашингтона до підтримки України.
Крім зустрічі з Трампом, Зеленський планує зустрічі з керівництвом енергетичних корпорацій, які можуть долучитися до проєктів з модернізації української енергомережі та захисту критичної інфраструктури.