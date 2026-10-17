Президент США Дональд Трамп 16 жовтня звільнив Росію від нових масштабних санкцій перед проміжними виборами. Американські кошти дозволять російській військовій машині продовжити удари по українських містах.

Як пише видання Le Monde, глава Білого дому пішов на такий крок на тлі перспективи поразки республіканців через інфляцію, викликану його війною проти Ірану. Американський лідер вирішив закуповувати російське дизельне пальне, сподіваючись збити ціни на заправках у Сполучених Штатах.

Війна проти Ірану та дефіцит ракет ППО

Військова кампанія США на Близькому Сході вже допомогла Путіну утримати економіку завдяки різкому подорожчанню енергоносіїв.

Крім того, захищаючи партнерів у Перській затоці від іранських обстрілів, Вашингтон витратив критично важливі запаси ракет протиповітряної оборони.

Зіткнувшись із перспективою поразки на проміжних виборах 3 листопада – значною мірою через інфляцію, спричинену його війною проти Ірану, – Трамп вирішив пожертвувати українськими мирними жителями… Наслідки цієї зради вимірюватимуться людськими життями – життями людей, загиблих у містах, які зазнають безжальних бомбардувань,

– зауважили у виданні.

Київ опинився без необхідного захисту в момент найбільш інтенсивних повітряних ударів. Водночас Дональд Трамп проігнорував звіти розвідки, які прямо вказували на передачу російської матеріально-технічної допомоги іранському режиму.

Коли компроміс щодо судноплавства в Ормузькій протоці зазнав краху, а ціни на пальне в США знову підскочили, очільник Білого дому зробив винним Володимира Зеленського. Дональд Трамп публічно заявив, що до здорожчання нафтопродуктів призвели успішні українські удари по російських нафтопереробних заводах.

У виданні зазначили, що заклики до зміни влади в Україні, енергетичні домовленості з Москвою та повідомлення про перебої в роботі військової системи зв'язку Starshield перетворюють провідну державу світу на фактичного помічника Кремля.

Спроби виправдати ці кроки бажанням відірвати Москву від стратегічного партнерства з Китаєм розбиваються об реальні факти. Подібні поступки агресору лише підживлюють російський наступ та послаблюють позиції західного альянсу.

Для Трампа це не є стратегічним розворотом. Насправді російська тінь нависала над його президентством протягом десятиліття. Пряма лінія тягнеться від катастрофічного саміту в Гельсінкі 2018 року, де президент США ганебно став на бік позиції Путіна, – до саміту в Анкориджі в серпні 2025 року. Там Трамп запопадливо розстелив червону доріжку перед своїм російським колегою, не отримавши натомість нічого. Ще зовсім недавно президенти США пишалися тим, що виступали в ролі "лідера вільного світу" – це була спадщина часів холодної війни. Проте за часів Трампа слово "свобода", як і "демократія", зникло з лексикону Вашингтона. Історія про це не забуде,

– підсумували автори матеріалу.

До слова, як зазначило видання The Guardian, Путін наказав перетворити великі міста України на непридатні для життя. До списку мішеней окупанти включили навіть об'єкти з високим рівнем небезпеки, зокрема розподільчі підстанції на кількох атомних електростанціях.

Російське керівництво вдалося до нової тактики через відсутність військових успіхів на лінії фронту та нещодавній контрнаступ Сил оборони України.