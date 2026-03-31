Тривожна тенденція: п'ять країн ЄС свідомо підривають верховенство права

Європейська правозахисна організація Liberties заявила про системне послаблення верховенства права у низці країн ЄС. У звіті також йдеться про зростання тиску на медіа та неефективність механізмів реагування Євросоюзу.

Провідна правозахисна організація Союз громадянських свобод для Європи (Liberties) заявила, що уряди п'яти держав ЄС "послідовно та навмисно" підривають принцип верховенства права. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на щорічний звіт організації

Які країни підривають верховенство права у Європі?

За даними Liberties, до цієї групи входять Болгарія, Хорватія, Угорщина, Італія та Словаччина. У звіті за 2026 рік зазначається, що в Словаччині за уряду Роберті Фіцо ситуація погіршилася в усіх ключових сферах – від правосуддя до свободи медіа та боротьби з корупцією. Схожа ситуація, за оцінками організації, спостерігається і в Болгарії, тоді як Угорщина під керівництвом Віктора Орбана залишається окремим випадком через тривале впровадження регресивної політики без ознак змін.

Також Бельгія, Данія, Франція, Німеччина та Швеція віднесені до країн, що "ковзають" – там фіксують окремі ознаки погіршення, хоча це не є системною політикою. До категорії "стагнаторів" потрапили Чехія, Естонія, Греція, Ірландія, Литва, Нідерланди, Румунія та Іспанія. Польща також увійшла до цієї групи, попри спроби уряду Дональда Туска відновити незалежність судової системи після політики партії "Право і справедливість".

Єдиною країною, яку визнали такою, що активно покращує ситуацію, стала Латвія.

Окрему увагу у звіті приділено свободі медіа. Зокрема, кількість нападів на журналістів зросла в Болгарії, Хорватії, Італії, Нідерландах та особливо в Словаччині.

У Liberties також наголошують, що механізми ЄС для захисту верховенства права залишаються малоефективними, оскільки більшість держав-членів не виконують рекомендації Європейська комісія належним чином.

