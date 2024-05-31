Голова ГО "Сталеві серця України" розповів про медицину і порятунок на фронті

Громадська ініціатива "Сталеві серця України" створена, аби навчити і військових, і цивільних першій домедичній допомозі в умовах бою і звичайної цивільної медицини. На жаль, з початку повномасштабного вторгнення у різних підрозділах є проблеми з медичним забезпеченням, адже в аптечках є китайські турнікети або складові аптечки не підходять для бойових умов.

Про це 24 Каналу розповів парамедик, голова ГО "Сталеві серця України" Мар'ян Гаврилів, наголосивши, що до організації звертаються солдати і підрозділи для формування аптечок за стандартами НАТО. І вони формують аптечки і бойові наплічники для бойових медиків, пакуючи туди лише сертифіковані турнікети, переважно американські, і сертифіковані частини.

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Потрібні сертифіковані турнікети

Мар'ян Гаврилів зауважив, що з українськими турнікетами організація не працює, адже вони не проходять тієї сертифікації, яка потрібна, щоб належно зупинити кров бійцю. Це важливо, тому що перша допомога, яка надається бійцю, – це накладання турнікета, щоб зупинити кровотечу.

З українськими турнікетами проблема. Можу сказати лише за SICH-Tourniquet, що ми їх також пакуємо, адже вони себе добре показали, але переважно ми пакуємо американські турнікети – CAT, SOF-T, SAM XT, TMT,

– сказав парамедик.

Громадська організація була створена ще в 2022 році як ініціатива з кількома інструкторами, які або воюють уже в підрозділах бойових, або працюють із Мар'яном Гаврилівим.

Дружина парамедика була першою, хто дав поштовх створити офіційно цю організацію, тож у липні 2023 року вона була офіційно зареєстрована.

Місія ГО "Сталеві серця України"

Місія громадської організації "Сталеві серця України" – навчати не лише військових, оскільки всі українці від молодого до старшого повинні вміти надати собі найперше допомогу і також вміти надати допомогу пораненому, навіть цивільному.

Багато міст східної території України постійно та масивно обстрілюються, і люди повинні знати, як надавати допомогу тим чи іншим способом та як реагувати в тій чи іншій ситуації.

Наша місія – навчити якомога більше людей, щоб вони вміли надавати домедичну допомогу. І ми вчимо не лише військових, а й цивільних, і священників, і семінаристів, і поліцію навчаємо, тобто до кожного, кому потрібно, ми готові приїхати і навчати,

– підкреслив Мар'ян Гаврилів.

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