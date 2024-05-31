Глава ОО "Стальные сердца Украины" рассказал о медицине и спасении на фронте
Общественная инициатива "Стальные сердца Украины" создана, чтобы научить и военных, и гражданских первой домедицинской помощи в условиях боя и обычной гражданской медицины. К сожалению, с начала полномасштабного вторжения в различных подразделениях есть проблемы с медицинским обеспечением, ведь в аптечках есть китайские турникеты или составляющие аптечки не подходят для боевых условий.
Об этом 24 Каналу рассказал парамедик, председатель ОО "Стальные сердца Украины" Марьян Гаврилов, отметив, что в организацию обращаются солдаты и подразделения для формирования аптечек по стандартам НАТО. И они формируют аптечки и боевые рюкзаки для боевых медиков, пакуя туда только сертифицированные турникеты, преимущественно американские, и сертифицированные части.
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Нужны сертифицированные турникеты
Марьян Гаврилов заметил, что с украинскими турникетами организация не работает, ведь они не проходят той сертификации, которая нужна, чтобы должным образом остановить кровь бойцу. Это важно, потому что первая помощь, которая предоставляется бойцу, – это наложение турникета, чтобы остановить кровотечение.
С украинскими турникетами проблема. Могу сказать только за SICH-Tourniquet, что мы их также пакуем, ведь они себя хорошо показали, но в основном мы пакуем американские турникеты – CAT, SOF-T, SAM XT, TMT,
– сказал парамедик.
Общественная организация была создана еще в 2022 году как инициатива с несколькими инструкторами, которые или воюют уже в подразделениях боевых, или работают с Марьяном Гавриливым.
Жена парамедика была первой, кто дал толчок создать официально эту организацию, поэтому в июле 2023 года она была официально зарегистрирована.
Миссия ОО "Стальные сердца Украины"
Миссия общественной организации "Стальные сердца Украины" – обучать не только военных, поскольку все украинцы от молодого до старшего должны уметь оказать себе первую помощь и также уметь оказать помощь раненому, даже гражданскому.
Многие города восточной территории Украины постоянно и массивно обстреливаются, и люди должны знать, как оказывать помощь тем или иным способом и как реагировать в той или иной ситуации.
Наша миссия – научить как можно больше людей, чтобы они умели оказывать домедицинскую помощь. И мы учим не только военных, но и гражданских, и священников, и семинаристов, и полицию обучаем, то есть к каждому, кому нужно, мы готовы приехать и обучать,
– подчеркнул Марьян Гаврилов.
Украинцы активно собирают средства на ВСУ
- Во Львове на днях состоялся большой благотворительный вечер в поддержку 125 бригады территориальной обороны ВСУ. На мероприятии выступал защитник и поэт Артур Дронь, который читал свои стихи и прозу. Также прозвучали музыкальные номера от коллектива театра Леси. В конце благотворительного вечера состоялся аукцион с лотами от военных, "Издательства Старого Льва", театра, города Львова и известных львовян. Художникам удалось собрать более 400 тысяч гривен для украинских защитников. Средства пойдут на приобретение новых старлинков, генераторов, средства РЭБ и ремонта техники.
- Восьмилетняя Ульяна Воляник продает цветы за донат в Луцке. Девочка хочет передать его 5-й отдельной штурмовой бригаде, в которой служит ее отец, Дмитрий Безвербный.
- А журналист из Львова Юрий Лаврин решил провести необычный эксперимент, чтобы собрать средства на дрон DJI Mavic 3 Classic, – питаться в месяц всего на 200 гривен. Его цель – 60 000 гривен. Дрон нужен троюродному брату Юрия, который служит аэроразведке одной из бригад наступления в Луганской области.