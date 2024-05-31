Глава ОО "Стальные сердца Украины" рассказал о медицине и спасении на фронте

Общественная инициатива "Стальные сердца Украины" создана, чтобы научить и военных, и гражданских первой домедицинской помощи в условиях боя и обычной гражданской медицины. К сожалению, с начала полномасштабного вторжения в различных подразделениях есть проблемы с медицинским обеспечением, ведь в аптечках есть китайские турникеты или составляющие аптечки не подходят для боевых условий.

Об этом 24 Каналу рассказал парамедик, председатель ОО "Стальные сердца Украины" Марьян Гаврилов, отметив, что в организацию обращаются солдаты и подразделения для формирования аптечек по стандартам НАТО. И они формируют аптечки и боевые рюкзаки для боевых медиков, пакуя туда только сертифицированные турникеты, преимущественно американские, и сертифицированные части.

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Нужны сертифицированные турникеты

Марьян Гаврилов заметил, что с украинскими турникетами организация не работает, ведь они не проходят той сертификации, которая нужна, чтобы должным образом остановить кровь бойцу. Это важно, потому что первая помощь, которая предоставляется бойцу, – это наложение турникета, чтобы остановить кровотечение.

С украинскими турникетами проблема. Могу сказать только за SICH-Tourniquet, что мы их также пакуем, ведь они себя хорошо показали, но в основном мы пакуем американские турникеты – CAT, SOF-T, SAM XT, TMT,

– сказал парамедик.

Общественная организация была создана еще в 2022 году как инициатива с несколькими инструкторами, которые или воюют уже в подразделениях боевых, или работают с Марьяном Гавриливым.

Жена парамедика была первой, кто дал толчок создать официально эту организацию, поэтому в июле 2023 года она была официально зарегистрирована.

Миссия ОО "Стальные сердца Украины"

Миссия общественной организации "Стальные сердца Украины" – обучать не только военных, поскольку все украинцы от молодого до старшего должны уметь оказать себе первую помощь и также уметь оказать помощь раненому, даже гражданскому.

Многие города восточной территории Украины постоянно и массивно обстреливаются, и люди должны знать, как оказывать помощь тем или иным способом и как реагировать в той или иной ситуации.

Наша миссия – научить как можно больше людей, чтобы они умели оказывать домедицинскую помощь. И мы учим не только военных, но и гражданских, и священников, и семинаристов, и полицию обучаем, то есть к каждому, кому нужно, мы готовы приехать и обучать,

– подчеркнул Марьян Гаврилов.

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