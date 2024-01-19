Автоматично – неможливо: як політичні партії можуть спрямувати свої кошти на допомогу ЗСУ
Петиція Аліни Михайлової про спрямування більшої частини фінансування політичних партій на Сили оборони вже набрала майже 17 тисяч голосів з 25 тисяч потрібних. Однак такий перерозподіл формально неможливий.
Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив 24 Каналу, що фінансування соціальних видатків, зокрема політичних партій, відбувається коштом макрофінансової допомоги від партнерів. Є інший спосіб.
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"За умови надання макрофінансової допомоги жодну копійку із цих коштів не можна витратити на війну", – наголосив Пендзин.
Усе зароблене у вигляді податків і зборів – 1,7 трильйона гривень – і так повністю спрямовують на безпеку й оборону. Жодних інших видатків там немає.
Як можна обійти формальну заборону
Ідею спрямувати фінансування партій на потреби українського війська можна реалізувати в інший спосіб. Мова про перерозподіл уже отриманих коштів шляхом внутрішньої самоекономії. Це дасть змогу і допомогти захисникам, і поліпшити рейтинг.
Але формально ці гроші до партій мають дійти. Дійсно, це умова нашої євроінтеграції,
– констатував Пендзин.
Якщо перерозподілити гроші партнерів одразу, Україна дістане додаткову вимогу на шляху до ЄС. Це лише все ускладнить.
Фінансування українського війська: останні новини
- З початком повномасштабної війни найбільша стаття видатків державного бюджету України – безпека й оборона. Зокрема, 2024 року на цей сектор виділили 1 трильйон 685 мільярдів гривень.
- Крім того, Кабінет Міністрів планує виділити додаткові 792 мільйони гривень на нагальні потреби українських військових. Ідеться про боєприпаси, тепловізори, дрони.
- До слова, 18 січня Київрада проголосувала за виділення 500 мільйонів гривень на закупівлю дронів. Торік зі столичного бюджету на потреби військових спрямували майже 7 мільярдів гривень.