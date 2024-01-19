Автоматически – невозможно: как политические партии могут направить свои средства на помощь ВСУ

Петиция Алины Михайловой о направлении большей части финансирования политических партий на Силы обороны уже набрала почти 17 тысяч голосов из 25 тысяч нужных. Однако такое перераспределение формально невозможно.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил 24 Каналу, что финансирование социальных расходов, в том числе политических партий, происходит на средства макрофинансовой помощи от партнеров. Есть другой способ.

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"При условии предоставления макрофинансовой помощи ни одну копейку из этих средств нельзя потратить на войну", – подчеркнул Пендзин.

Все заработанное в виде налогов и сборов – 1,7 триллиона гривен – и так полностью направляют на безопасность и оборону. Никаких других расходов там нет.

Как можно обойти формальный запрет

Идею направить финансирование партий на нужды украинской армии можно реализовать другим способом. Речь идет о перераспределении уже полученных средств путем внутренней самоэкономии. Это позволит и помочь защитникам, и улучшить рейтинг.

Но формально эти деньги должны дойти до партий. Действительно, это условие нашей евроинтеграции,

– констатировал Пендзин.

Если перераспределить деньги партнеров сразу, Украина получит дополнительное требование на пути в ЕС. Это только все усложнит.

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