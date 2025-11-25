Втрата цього міста буде критичною: експерти розібрали нову загрозу на фронті

Пріоритетною для просування у росіян була Донецька область. Втім останнім часом вони активізували дії і на Запорізькому напрямку. Для Сил оборони там важливо втримати одне місто, кажуть експерти.

Саме Гуляйполе є місто важливим для всього Запорізького фронту. На цій ділянці росіяни вже зосереджують чимало сил. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали, чи вдасться відбити окупантів, і якими можуть бути наслідки у разі втрати міста.

До теми Росіяни просуваються в Покровську, зайшли на околиці Сіверська і готують штурм Гуляйполя: як змінилася лінія фронту за тиждень

Чому вкрай важливо втримати Гуляйполе?

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що бої ведуться вже у населеному пункті Затишшя, що приблизно за 5 кілометрів від Гуляйполя. Фактично це останній населений пункт, перш ніж бої розпочнуться на околицях самого Гуляйполя. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан наголосив, що це вкрай небезпечна ситуація для Запорізького фронту.

Найгірший сценарій, якщо росіяни витиснуть нас впритул до Запоріжжя. Звісно, саме місто вони взяти не зможуть, це надто великий для них населений пункт. Але натомість вони розіб'ють лівий берег артилерією, КАБами, і ми втратимо Запоріжжя як місто, де ще могло компактно жити багато людей. Цього ні в якому разі не можна допустити,

– наголосив Світан.

Полковник запасу додав, що переселення такої кількості людей – це ще одна серйозна проблема, яку буде складно вирішити. Тож, за його переконанням, дуже важливо втримувати рубежі Гуляйполя.

"Гуляйполе – це такий собі замковий камінь фронту. Якщо ми звідти відійдемо, можна сказати, що фронт почне рухатися на захід з дуже великою швидкістю. Втриматись там можна буде десь лиш в районі Оріхового", – пояснив військовий експерт.

Світан додав, що втрата Гуляйполя буде рівноцінною до втрати Вугледара на Донеччині. Поки Сили оборони втримували це місто, трималась лінія всього південного фронту. Після втрати Вугледара, фронт посунувся одразу на кілька десятків кілометрів.

Карта Запорізького фронту: дивіться детальніше

Варто додати, що зараз росіяни намагаються йти широкою дугою, маючи намір вийти на Покровське (траса Донецьк – Запоріжжя), аби далі з глибокого тилу північного сходу тримати рух на Запоріжжя.

Ця дорога є вкрай важливо для української логістики на Запорізькому фронті, однак її підступно можуть використати росіяни, що надасть їм значну перевагу.

Яка загроза від втрати Гуляйполя: дивіться відео

Яку тактику використають росіяни?

На Запорізькому напрямку окупанти, ймовірно, спробують повторити сценарій, який розгорнувся біля Покровська. Полковник США у відставці Джон Світ зауважив, що росіяни не вперше користуються саме таким методом.

"Це улюблена тактика Росії в сенсі оточення міст. Під оточенням я маю на увазі, що вони визначають мету і намагаються охопити її з правого та лівого флангів, замкнути кільце і загнати оборонні сили в пастку. Цю тактику вони застосовують спочатку до простого чи подвійного оточення", – припустив Світ.

Рух росіян довкола Гуляйполя: дивіться на карті

Полковник США у відставці пояснив, що за такої тактики ворога, ключове завдання Сил оборони – виявити, де розташовані російські сили і знищити їх до появи на полі бою.

Це складне завдання,

– додав ексвійськовий.

Розвідники, які займаються пошуком ворожих військ, повинні виявляти цілі, щоб артилерія, ракети чи дрони зрештою могли ефективно вражати ці сили в момент їхнього зосередження для наступу.

Яку тактику обрав ворог: дивіться відео

Що перекидають росіяни у бік Гуляйполя

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зазначив, що днями через Маріуполь пройшла велика кількість російських сил. Велике перекидання підкріплення відбулося на Запорізькі відтінки в напрям Пологів та Гуляйполя.

Бачили колони, які тягнули бронетехніку. Давно не спостерігали танків, а цього разу вони тягнули їх через місто. Це неприємна ситуація. Район Гуляйполя – це пріоритет ворога. Для них це зручно, адже поруч і Донецька область, і Дніпропетровська – це розвилка, з якої можна багато напрямків зробити небезпечними,

– зазначив Андрющенко.

За даними Центру вивчення окупації в напрямок Гуляйполя, а також Пологів у Запорізькій області росіяни перекинули:

7 тягачів із бронетехнікою;

не менше 15 вантажівок із живою силою та боєкомплектом;

супровід стандартних "буханок" (УАЗів).

До того ж відомо, що машини та вантажівки – їхали не з ремонту чи поля бою. Тобто можна говорити, що це повноцінне підсилення російського угруповання на важких напрямках Запоріжжя.

Підсилення росіян біля Гуляйполя: перегляньте відео

