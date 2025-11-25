Потеря этого города будет критической: эксперты разобрали новую угрозу на фронте

Приоритетной для продвижения у россиян была Донецкая область. Впрочем в последнее время они активизировали действия и на Запорожском направлении. Для Сил обороны там важно удержать один город, говорят эксперты.

Именно Гуляйполе является город важным для всего Запорожского фронта. На этом участке россияне уже сосредотачивают немало сил. Специально для 24 Канала эксперты разобрали, удастся ли отбить оккупантов, и какими могут быть последствия в случае потери города.

Почему крайне важно удержать Гуляйполе?

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что бои ведутся уже в населенном пункте Затишье, что примерно в 5 километрах от Гуляйполя. Фактически это последний населенный пункт, прежде чем бои начнутся в окрестностях самого Гуляйполя. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил, что это крайне опасная ситуация для Запорожского фронта.

Худший сценарий, если россияне вытеснят нас вплотную к Запорожью. Конечно, сам город они взять не смогут, это слишком большой для них населенный пункт. Но зато они разобьют левый берег артиллерией, КАБами, и мы потеряем Запорожье как город, где еще могло компактно жить много людей. Этого ни в коем случае нельзя допустить,

– подчеркнул Свитан.

Полковник запаса добавил, что переселение такого количества людей – это еще одна серьезная проблема, которую будет сложно решить. Поэтому, по его убеждению, очень важно удерживать рубежи Гуляйполя.

"Гуляйполе – это некий замковый камень фронта. Если мы оттуда отойдем, можно сказать, что фронт начнет двигаться на запад с очень большой скоростью. Удержаться там можно будет где-то лишь в районе Орехово", – объяснил военный эксперт.

Свитан добавил, что потеря Гуляйполя будет равноценной потере Угледара в Донецкой области. Пока Силы обороны удерживали этот город, держалась линия всего южного фронта. После потери Угледара, фронт подвинулся сразу на несколько десятков километров.

Стоит добавить, что сейчас россияне пытаются идти широкой дугой, намереваясь выйти на Покровское (трасса Донецк – Запорожье), чтобы дальше с глубокого тыла северо-востока держать движение на Запорожье.

Эта дорога крайне важна для украинской логистики на Запорожском фронте, однако ее коварно могут использовать россияне, что предоставит им значительное преимущество.

Какую тактику используют россияне?

На Запорожском направлении оккупанты, вероятно, попытаются повторить сценарий, который развернулся возле Покровска. Полковник США в отставке Джон Свит заметил, что россияне не впервые пользуются именно таким методом.

"Это излюбленная тактика России в смысле окружения городов. Под окружением я имею в виду, что они определяют цель и пытаются охватить ее с правого и левого флангов, замкнуть кольцо и загнать оборонительные силы в ловушку. Эту тактику они применяют сначала к простому или двойному окружению", – предположил Свит.

Полковник США в отставке объяснил, что при такой тактике врага, ключевая задача Сил обороны – выявить, где расположены российские силы и уничтожить их до появления на поле боя.

Это сложная задача,

– добавил экс-военный.

Разведчики, которые занимаются поиском вражеских войск, должны выявлять цели, чтобы артиллерия, ракеты или дроны в конце концов могли эффективно поражать эти силы в момент их сосредоточения для наступления.

Что перебрасывают россияне в сторону Гуляйполя

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил, что на днях через Мариуполь прошло большое количество российских сил. Большая переброска подкрепления произошло на Запорожские оттенки в направлении Пологов и Гуляйполя.

Видели колонны, которые тянули бронетехнику. Давно не наблюдали танков, а в этот раз они тянули их через город. Это неприятная ситуация. Район Гуляйполя – это приоритет врага. Для них это удобно, ведь рядом и Донецкая область, и Днепропетровская – это развилка, с которой можно много направлений сделать опасными,

– отметил Андрющенко.

По данным Центра изучения оккупации в направление Гуляйполя, а также Пологов в Запорожской области россияне перебросили:

7 тягачей с бронетехникой;

не менее 15 грузовиков с живой силой и боекомплектом;

сопровождение стандартных "буханок" (УАЗов).

К тому же известно, что машины и грузовики – ехали не из ремонта или поля боя. То есть можно говорить, что это полноценное усиление российской группировки на тяжелых направлениях Запорожья.

