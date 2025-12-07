Росіяни мали успіхи на 2 напрямках фронту: DeepState оновив гарячі точки

Наступ російських військ на Донеччині та Запоріжжі триває. На жаль, ворогові вдається просуватися вперед.

Так, 7 грудня аналітичний проєкт DeepState оновив карту бойових дій. На ній видно, що ворог мав успіх на Слов'янському та Гуляйпільському напрямках, передає 24 Канал.

Дивіться також У мережі показали кадри пошкодженої росіянами Печенізької греблі

Де на Донеччині просунувся ворог?

Окупанти просунулися поблизу Ямполя – невеликого село між Лиманом і Сіверськом.

Де Ямполь на карті

Зауважимо, що наприкінці листопада Росія повідомила про повне захоплення цього селища. В українському Генштабі заяву окупантів спростували.

Ямпіль має велике військове значення. Росія намагається прорвати українську оборону на цій ділянці, бо це дозволило б їй рухатися далі до двох ключових міст – Лимана та Слов'янська.

На початку вересня російські війська посилили наступ у цьому районі й атакували Ямпіль. Частина росіян проникала в село, переодягнувшись у цивільних, і ховалася в будинках.

Село розташоване поруч із важливими дорогами, що з’єднують Сіверськ, Лиман, Слов'янськ і Краматорськ. Втрата цих доріг ускладнить логістику для ЗСУ.

Де окупанти мали успіх на Запоріжжі?

Останнім часом Гуляйпільський напрямок став одним із найгарячіших. Росіяни там розпочали масштабний наступ. Противнику вдається просуватися. Так, він пройшов вперед поблизу Солодкого. Це селище розташоване неподалік від Добропілля, про захоплення росіянами якого недавно розповідали пропагандисти. Втім, у Генштабі спростували ворожі фейки. Там зазначили, що на околиці села проникла російська ДРГ. Захисники успішно знищили сили противника.

Де на карті Солодке