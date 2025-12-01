Росіяни мають успіхи на Запоріжжі: DeepState оновив карту фронту

Окупанти продовжують наступати на Запоріжжі. Важка ситуація також на Донеччині та Харківщині.

Восени ворог посилив атаки у східній частині Запорізької області. Противник масово перекидає техніку через Маріуполь на Гуляйпільський напрямок, передає 24 Канал.

Що відомо про вороже просування на Запоріжжі?

Останні оновлення карти DeepState свідчать про те, що окупанти продовжують просування на Запоріжжі. Так, росіяни прорвалися вперед біля Рівнопілля та Гуляйполя.

Де Рівнопілля на карті

Де Гуляйполе на карті

За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, російські військові не полишають спроб зайти до Гуляйполя. Нещодавно ворога зупинили на підступах до самого населеного пункту.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, окупанти прагнуть відрізати Гуляйполе з північного сходу, ймовірно, щоб створити умови для захоплення міста зі сходу.

Втрата Гуляйполя стане дуже небезпечною для всього Запорізького фронту. Якщо росіяни прорвуться, фронт може швидко посунутися на захід, і з'явиться загроза Запоріжжю. Місто вони не візьмуть, але можуть перетворити його на непридатне для життя постійними ударами.

Гуляйполе – ключова точка оборони. Якщо українські сили відступлять, утримати лінію можна буде лише біля Оріхового. Утрата міста буде такою ж за наслідками, як колись втрата Вугледара, після чого фронт "просів" на десятки кілометрів.

Росіяни намагаються вийти до важливої траси Донецьк – Запоріжжя, що критично для української логістики. Вони можуть повторити тактику оточення, як під Покровськом: охопити фланги й замкнути кільце довкола міста.

Де ще на фронті окупанти мали успіхи?

Останнім часом не проста ситуація склалася на Вовчанському напрямку, що на Харківщині.

Як повідомив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, росіяни намагаються просуватися у Вовчанську та навколо нього. Місто сильно зруйноване, а густий туман ускладнює роботу дронів і тактичної авіації.

На цьому напрямку противник нещодавнопросунувся поблизу Дворічанського.

Дворічанське на карті

Просунулися заграбники у на Краматорському напрямку поблизу Ступочок.

Де розташовані Ступочки: дивіться на карті

