Росія могла використовувати наших полонених як живий щит для перевезення зброї, – Юсов про Іл-76

Головне управління розвідки заявило, що вони не виключають того факту, що Кремль міг використовувати українських військовополонених як живий щит для транспортування боєкомплекту та озброєння. Проте Москва ніяких доказів не надала.

Відповідну інформацію в коментарі "Радіо Свобода" повідомив представник української розвідки Андрій Юсов. Ще у березні 2023 року розвідка повідомляла, що загиблі на борту Іл-76 російські військові належали до 117-го окремого транспортного авіаційного полку і доставляли зброю та боєприпаси для вбивства мирних громадян України, пише 24 Канал.

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Що заявили у розвідці

Представник Головного управління розвідки заявив, що на борту Іл-76 могли бути як ракети, так і люди.

На борту могли бути як ракети для комплексу С-300, так і одночасно ракети й люди. Мова йде про великий військовий літак. Він був завантажений лише на третину, виходячи з їхніх слів. Чи був сенс використовувати саме цей борт? Також паралельно одночасно з ним були й інші літаки – це Ан-26 і Ан-72 в просторі поруч з Ілом, який зазнав авіатрощі. Багато обставин, які потребують розслідування і максимального вивчення,

– заявив Андрій Юсов.

Він вкотре запевнив, що за безпеку військовополонених відповідальна держава, яка їх утримує. Цю інформацію також повідомляв Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Андрій Юсов зауважив, що Україна всі умови та зобов'язання щодо обміну виконала.

"Ми можемо припустити будь-які сценарії, включно зі свідомою провокацією, також із використанням українських військовополонених фактично як живого щита для транспортування боєкомплекту та озброєння для ракетних комплексів, які нищать українські міста", – заявив представник ГУР.

Він додав, що зазвичай після 2 – 3 масованих обстрілів ракетами С-300, ворожі борти сідають на летовище в Бєлгороді і йде постачання. Цього разу було те ж саме.

Що раніше говорили про падіння Іл-76