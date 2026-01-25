Надзвичайно великі, – генерал армії пояснив небезпеку ракет Х-22

У ніч на 24 січня Росія завдала комбінованого удару по Україні, використавши зокрема ракети Х-22/Х-32, які запускає нечасто. Таких типів ракет країна-агресорка має мало, орієнтовно до 120 одиниць.

Про це в етері 24 Каналу розповів генерал армії, колишній очільник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, додавши, що кількість таких ракет у ворога явно зменшується.

Коли Росія вичерпає запаси Х-22?

Росія під час масованих атак використовує різну кількість й моделі ракет: Х-22, "Іскандер", "Онікс". Зі слів генерала армії, часто росіяни їх запускають неочікувано, але Повітряним силам вдається їх збивати.

"Це надзвичайно великі ракети з величезним запасом вибухових систем, які завдають значну шкоду конкретним об'єктам, не лише військовим чи енергетичним, а й цивільним. Росія проводить терор по всім секторам, аби посіяти паніку, знищити більше людей, підірвати об'єкти енергетики, інфраструктури і, як говорять росіяни – оборонні. Вони запускають ракети, кажучи, що по військових цілях, але фактично це масовані терористичні атаки", – озвучив Маломуж.

Сьогодні, з його слів, не всюди в Україні, куди ворог спрямовує удари (наприклад, по підстанціях), є системи протиповітряної оборони Patriot чи SAMP/T. Наша держава не має стільки систем по всіх регіонах, тим більше що вони потребують ще й велику кількість боєприпасів. Окрім ракет паралельно ворог запускає ще й дрони, аби відволікати українську ППО і теж бити по тих точках, куди летять ракети.

Маломуж прогнозує, що після 5 – 7 масованих атак з використанням ракет Х-22 в Росії буде їх дефіцит. Однак він переконаний, що ворог сьогодні нарощує інші засоби ураження.

Ми вже виявили нові ракети, які виробляються цього року завдяки комплектуючим з Німеччини, Франції, Великої Британії, США, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Китаю та інших країн. Зараз стоїть питання недопущення нових і нейтралізації старих. Як це зробити? Всі ракети, які запускаються, ми бачимо з яких систем,

– наголосив Маломуж.

Генерал армії пояснив, що для запуску ракет в небо підіймаються Ту22, Ту160, Ту95. Крім того, відбуваються пуски з наземних і пересувних установок. Маломуж зазначив, що їх треба виявляти, діяти на випередження, по місцях заправки й оснащення озброєнням російської авіації спрямовувати українські дрони й ракети. Ексочільник Служби зовнішньої розвідки підсумував, що слід системно бити по ворожих аеродромах, де розміщені бомбардувальники, спрямовуючи сотні БпЛА одночасно.

Що кажуть про Х-22 в Повітряних силах?