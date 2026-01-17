У Харкові пролунала серія вибухів

Вдень у Харкові прогриміло кілька вибухів. Місцева влада повідомляє про приліт в одному з районів міста.

Близько 13:22 на Харківщини оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку на Харків серед білого дня?

О 13:42 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА з північного сходу у напрямку Харкова.

О 14:04 у місті пролунали вибухи.

О 14:05 військові попередили про пуски КАБів на Харківщину.

О 14:07 у Харкові стався ще один вибух.

Зафіксовано ворожий удар по Індустріальному району міста. Наслідки уточнюємо,

– написав мер Ігор Терехов.

Тим часом моніторингові канали зазначили, що по місту прилетіла ракета невстановленого типу.

О 14:13 у Харкові чули новий вибух. Повітряні сили писали про швидкісну ціль у напрямку міста, а монітори про ще одну невідому ракету.

О 14:20 монітори попередили про пуск чергової ракети у напрямку Харкова. За хвилину новий вибух пролунав у місті.

В Харкові пролунали вибухи! На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Загроза з повітря зберігається. Будьте обережні!,

– написав голова ОВА Олег Синєгубов.

Що відомо про останні обстріли Харкова?