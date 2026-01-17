У Харкові пролунала серія вибухів
- Вдень 17 січня у Харкові пролунала серія вибухів.
- Повітряні сили повідомили про рух швидкісної цілі у напрямку міста
Вдень у Харкові прогриміло кілька вибухів. Місцева влада повідомляє про приліт в одному з районів міста.
Близько 13:22 на Харківщини оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників, передає 24 Канал.
Що відомо про атаку на Харків серед білого дня?
О 13:42 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА з північного сходу у напрямку Харкова.
О 14:04 у місті пролунали вибухи.
О 14:05 військові попередили про пуски КАБів на Харківщину.
О 14:07 у Харкові стався ще один вибух.
Зафіксовано ворожий удар по Індустріальному району міста. Наслідки уточнюємо,
– написав мер Ігор Терехов.
Тим часом моніторингові канали зазначили, що по місту прилетіла ракета невстановленого типу.
О 14:13 у Харкові чули новий вибух. Повітряні сили писали про швидкісну ціль у напрямку міста, а монітори про ще одну невідому ракету.
О 14:20 монітори попередили про пуск чергової ракети у напрямку Харкова. За хвилину новий вибух пролунав у місті.
В Харкові пролунали вибухи! На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Загроза з повітря зберігається. Будьте обережні!,
– написав голова ОВА Олег Синєгубов.