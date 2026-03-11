У Харкові "Шахед" влучив по цивільному підприємстві та вбив людей
- У Харкові пролунав вибух, спричинений ударом російського безпілотника "Шахед" по приватному сектору Шевченківського району.
- Інформацію про наслідки атаки та можливих постраждалих наразі уточнюють.
У Харкові пролунав вибух. За попередніми даними, російський безпілотник "Шахед" вдарив по приватному сектору Шевченківського району.
Наразі інформацію про наслідки атаки уточнюють. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехнов.
Дивіться також "Шахеди" знову тероризують Україну: де є загроза і вже пролунали вибухи
Що відомо про вибух?
У Харкові вранці 11 березня було чутно вибух. Попередньо зафіксовано влучання дрона-камікадзе типу "Шахед" у приватний сектор Шевченківського району міста.
Внаслідок ворожого удару по цивільному підприємству є поранені. За попередньою інформацією, відомо про двох загиблих та шістьох постраждалих.
Варто зазначити, що протягом останніх днів Харків неодноразово зазнає атак російських безпілотників та ракет. Ворог регулярно застосовує дрони-камікадзе для ударів по місту та області.
Місцева влада закликає жителів під час повітряних тривог перебувати в укриттях та не ігнорувати сигнали небезпеки.
Що відомо про останні атаки на Харків?
Ввечері понеділка, 9 березня, та вночі 10 числа окупанти вдарили дронами по різних районах Харкова. За даними ОВА, у місті після атаки ворожого БпЛА ввечері 9 березня загорілися 2 автівки.
В поліції зазначили, що удар стався о 20:55 поблизу житлового будинку. Як уточнив мер міста Ігор Терехов, у будинках поблизу прильоту пожежі немає, але вибито багато вікон.
Пошкоджено скління 2 багатоповерхових будинків та ще 7 машин. Станом на 22:14, за даними мера, відомо про шістьох постраждалих.