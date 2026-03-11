У Харкові "Шахед" влучив по цивільному підприємстві та вбив людей

У Харкові пролунав вибух. За попередніми даними, російський безпілотник "Шахед" вдарив по приватному сектору Шевченківського району.

Наразі інформацію про наслідки атаки уточнюють. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехнов.

Що відомо про вибух?

У Харкові вранці 11 березня було чутно вибух. Попередньо зафіксовано влучання дрона-камікадзе типу "Шахед" у приватний сектор Шевченківського району міста.

Внаслідок ворожого удару по цивільному підприємству є поранені. За попередньою інформацією, відомо про двох загиблих та шістьох постраждалих.

Варто зазначити, що протягом останніх днів Харків неодноразово зазнає атак російських безпілотників та ракет. Ворог регулярно застосовує дрони-камікадзе для ударів по місту та області.

Місцева влада закликає жителів під час повітряних тривог перебувати в укриттях та не ігнорувати сигнали небезпеки.

Що відомо про останні атаки на Харків?