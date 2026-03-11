Укр Рус
24 Канал Главные новости В Харькове "Шахед" ударил по частному сектору, есть погибшие
11 марта, 08:07
2

В Харькове "Шахед" ударил по частному сектору, есть погибшие

Вероника Соцкова

В Харькове прогремел взрыв. По предварительным данным, российский беспилотник "Шахед" ударил по частному сектору Шевченковского района.

Сейчас информацию о последствиях атаки уточняют. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехнов.

Смотрите также В Харькове и Днепре были взрывы, в ряде областей – тревога: Россия атаковала "Шахедами" 

Что известно о взрыве?

В Харькове утром 11 марта был слышен взрыв. Предварительно зафиксировано попадание дрона-камикадзе типа "Шахед" в частный сектор Шевченковского района города.

В результате вражеского удара по гражданскому предприятию есть раненые. По предварительной информации, известно о двух погибших людях.

Стоит отметить, что в течение последних дней Харьков неоднократно подвергается атакам российских беспилотников и ракет. Враг регулярно применяет дроны-камикадзе для ударов по городу и области.

Местные власти призывают жителей во время воздушных тревог находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы опасности.

Что известно о последних атаках на Харьков?

  • Вечером понедельника, 9 марта, и ночью 10 числа оккупанты ударили дронами по разным районам Харькова. По данным ОВА, в городе после атаки вражеского БпЛА вечером 9 марта загорелись 2 машины.

  • В полиции отметили, что удар произошел в 20:55 вблизи жилого дома. Как уточнил мэр города Игорь Терехов, в домах вблизи прилета пожара нет, но выбито много окон.

  • Повреждено остекление 2 многоэтажных домов и еще 7 машин. По состоянию на 22:14, по данным мэра, известно о шести пострадавших. 