На Львовщине и Закарпатье могут ввести дополнительные ограничения из-за COVID-19, – Степанов
За текущую неделю в Украине резко вырос показатель заболеваемости COVID-19. Сейчас худшая ситуация во Львовской и Закарпатской областях. Поэтому, Минздрав не исключает, что там могут ввести дополнительные ограничения.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, ситуация с заболеваемостью Закарпатье вызывает беспокойство. Об этом он сообщил во время селекторного совещания с участием президента Зеленского, передает пресс-служба Офиса Президента.
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На днях Степанов планирует посетить Львовскую и Закарпатскую области. Он не исключает, что этому региону придется готовиться к введению дополнительных ограничений. Степанов отметил, что дополнительные ограничения могут ввести на одну неделю.
Кроме того, с 22 июня начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта по соблюдению противоэпидемических требований.
Если заведения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность. Общественные места должны отвечать эпидемиологическим требованиям во время карантина,
– подчеркнул президент.
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Противоэпидемические мероприятия в Украине: все, что нужно знать
- Человек, находящийся в помещениях общего пользования, должен правильно носить защитную маску.
- В общественном транспорте человек также должен находиться в маске, а количество пассажиров в автобусе должно быть равно количеству сидячих мест. За этим должны следить перевозчики.
- Кафе и рестораны с летними площадками возобновили работу. Однако за столиками могут находиться не более четырех человек. В то же время расстояние между столиками должно составлять не менее 1,5 метра.
- Разрешается проведение религиозных мероприятий в помещениях при условии, что на 5 квадратных метров будет находиться не более 1 человека, и посетители будут придерживаться дистанции в 1,5 метра.