За текущую неделю в Украине резко вырос показатель заболеваемости COVID-19. Сейчас худшая ситуация во Львовской и Закарпатской областях. Поэтому, Минздрав не исключает, что там могут ввести дополнительные ограничения.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, ситуация с заболеваемостью Закарпатье вызывает беспокойство. Об этом он сообщил во время селекторного совещания с участием президента Зеленского, передает пресс-служба Офиса Президента.

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На днях Степанов планирует посетить Львовскую и Закарпатскую области. Он не исключает, что этому региону придется готовиться к введению дополнительных ограничений. Степанов отметил, что дополнительные ограничения могут ввести на одну неделю.

Кроме того, с 22 июня начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта по соблюдению противоэпидемических требований.

Если заведения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность. Общественные места должны отвечать эпидемиологическим требованиям во время карантина,

– подчеркнул президент.

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