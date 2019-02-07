Отстранение Ульяны Супрун: каких полномочий лишил реформатора суд

Окружной административный суд столицы отстранил от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяну Супрун. Она перечислила и назвала полномочия, которые ей нельзя выполнять.

24 канал сообщал, что согласно постановления Окружного административного суда Киева, Ульяна Супрун была отстранена с поста исполняющей обязанности министра здравоохранения с "признаками очевидной противоправности".

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Суд запретил мне, как первому заместителю министра здравоохранения Украины, "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра", включая заместителей с полномочием подписывать документы вместо меня,

– написала на своей Facebook-странице Ульяна Супрун.

Она перечислила запрещенные полномочия. Так, Супрун нельзя:

– согласовывать и представлять на рассмотрение Кабинета Министров Украины разработанные центральными органами исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Министром, проекты законов, актов Президента Украины и Кабинета Министров Украины;

– выдавать обязательные к выполнению центральными органами исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Министром, приказы и поручения по вопросам, относящимся к сфере деятельности таких органов;

– представлять Минздрав в публично-правовых отношениях с другими органами, предприятиями, учреждениями и организациями в Украине и за ее пределами;

– принимать решения о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является Минздрав;

– давать обязательные для исполнения государственными служащими и работниками аппарата Минздрава поручения;

– подписывать приказы Минздрава и другие нормативно-правовые акты разработанные Минздравом Украины, в том числе согласовывать акты других центральных органов исполнительной власти.

По словам Ульяны Супрун, запреты касаются, в частности, подписания жизненно важных приказов о растаможке и распределение лекарств или же направления людей на лечение за рубежом.

Добавим, что принятое Окружным административным судом столицы решение еще могут отменить. Так, на 11 февраля назначено рассмотрение ходатайства, которое подало Министерство юстиции Украины от имени правительства об отмене временного запрета выполнять Супрун обязанности министра. Рассмотрение будет в том же Окружном админсуде Киева, начнется заседание в 14:00.

Уже 15 февраля суд будет рассматривать иск народного депутата Игоря Мосийчука об отсутствии у Ульяны Супрун полномочий к исполнению обязанностей министра здравоохранения Украины.

Почему суд отстранил Ульяну Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава?

Депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук подал заявление в суд с требованием о запрете Супрун работать на посту министра здравоохранения.

Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск Мосийчука и запретил Супрун "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины".

Сам Мосийчук не объяснил толком, почему считает Супрун некомпетентной для того, чтобы занимать должность и.о. министра здравоохранения.

Отстранение Супрун продлится до тех пор, пока Окружной админсуд Киева не отменит свое решение, или пока чиновница сама не подаст апелляционную жалобу.