Почему не стоит "гуглить" свои симптомы: результаты исследования

В последнее время поисковые системы в сети стали первым врачами, к которым человек обращается со своими симптомами. Но на самом деле правильный совет человек получает лишь в трети случаев.

Медики из австралийского университета имени Эдит Коэн проанализировали работу медицинских сайтов, онлайн-сервисов и приложений для самостоятельной диагностики и обнаружили, что они дают правильный совет лишь в трети случаев, сообщает Medical Journal of Australia.

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Оказалось, что только по самой Австралии в Google вводят около 70 тысяч таких поисковых запросов ежеминутно. Зато 40% больных, прежде всего, ищут советы в интернете, а не идут к врачу. Кроме того, с каждым годом все популярнее становятся специализированные сайты и приложения, которые позволяют провести самодиагностику и предоставляют рекомендации в соответствии с результатом. Несмотря на то, что во многие из них вовлечен искусственный интеллект, точность этих сервисов все же оставляет желать лучшего.

Проведя анализ 36 доступных вебсайтов и мобильных приложений для самодиагностики, исследователи узнали, что правильные рекомендации эти сервисы предоставляют лишь в трети всех случаев.

Если точнее, то попытки самостоятельно установить диагноз приводят человека к правильному совету лишь в 36% случаев. При этом 3 лучших специализированных онлайн-приложения для самодиагностики предоставляют правильные советы только немножко больше чем в половине случаев. И лишь в 49% случаев человек получает правильные советы относительно того, куда и как быстро следует обратиться за медицинской помощью.

Исследователи заметили и то, что те диагнозы и рекомендации, которые предоставляют онлайн-приложения и другие сервисы для самодиагностики, – склонны к переоценке степени опасности болезни. В результате пациент получает более жесткие советы и более срочный алгоритм действий, чем нужно на самом деле.

Впрочем, медики все же считают, что такие сервисы могут быть полезными для получения дополнительной информации в том случае, если человек уже точно знает свой диагноз.

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