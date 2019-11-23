Сколько людей ставят себе неверный диагноз через Google – исследование
Современные люди обладают безлимитным доступом к информации. Которой, к счастью, или к сожалению, огромное количество. 50 лет назад мало кто мог мечтать о таких объемах данных, исследований и главное об их доступности.
Исследователи, о которых пишет Study Finds решили проверить, как люди ищут информацию о своем самочувствии.
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Суть исследования
В опросе приняли участие 2000 человек.
65% опрошенных заявили, что использовали Google для самодиагностики.
43% участников пришли к выводу, что серьезно больны.
Большинство же согласились с тем, что такой поиск в результате принес больше вреда, чем пользы.
74% признали, что после этого начали волноваться еще больше.
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Интересно, что медицинские советы и информация, которую участники опроса нашли в Google, оказалась правдивой менее чем в 40% случаев.
Исследование является доказательством того, что все же не стоит приписывать себе вымышленные заболевания. Лучше обратиться к специалисту и проверить свое здоровье без лишних нервотрепок.
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