Сколько людей ставят себе неверный диагноз через Google – исследование

Современные люди обладают безлимитным доступом к информации. Которой, к счастью, или к сожалению, огромное количество. 50 лет назад мало кто мог мечтать о таких объемах данных, исследований и главное об их доступности.

Исследователи, о которых пишет Study Finds решили проверить, как люди ищут информацию о своем самочувствии.

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Суть исследования

В опросе приняли участие 2000 человек.

65% опрошенных заявили, что использовали Google для самодиагностики.

43% участников пришли к выводу, что серьезно больны.

Большинство же согласились с тем, что такой поиск в результате принес больше вреда, чем пользы.

74% признали, что после этого начали волноваться еще больше.



Проблему ипохондрии следует обсудить с психологом

Интересно, что медицинские советы и информация, которую участники опроса нашли в Google, оказалась правдивой менее чем в 40% случаев.

Исследование является доказательством того, что все же не стоит приписывать себе вымышленные заболевания. Лучше обратиться к специалисту и проверить свое здоровье без лишних нервотрепок.

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