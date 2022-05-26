На Херсонщині поглиблюється гуманітарна криза через відсутність ліків

У Херсонській області, яка тимчасово перебуває під окупацією російських військ, поглиблюється гуманітарна криза.

Усе через відсутність ліків у регіоні. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денiсова.

Увага Росіяни на Херсонщині змушують ставити цінники у рублях і в гривнях та погрожують продавцям

Дефіцит ліків

Річ у тім, що через росіян неможливо здійснювати постачання медикаментів на Херсонщину. Загарбники не пропускають волонтерів з підконтрольної Уряду України території, які готові доправити гуманітарну допомогу.

Такі вантажі вони грабують, а потім продають жителям тимчасово окупованих територій,

– заявила Денісова.

Ба більше, майже всі аптеки припинили роботу. Втім, невелика кількість фармацевтичних закладів все ще продовжує працювати. Отак там підвищили ціни на медичні препарати у 3 – 5 разів.

У зв'язку з цим в області утворився дефіцит таких препаратів:

від серцево-судинних захворювань;

жарознижувальних засобів.

Ліки нелегально завозять з Криму

Водночас окупанти нелегально завозять ліки на територію Херсонської області з тимчасово окупованого півострова Криму. Їх продають на стихійних місцевих ринках.

Усі ліки не сертифіковані та можуть становити небезпеку для життя і здоров’я людей. Зокрема, через неналежні умови зберігання.

Недолугі укази фейкової влади Херсонщини у будь-якому випадку призведуть до нестачі їжі та речей першої необхідності на території тимчасово окупованого регіону. Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

Яка зараз ситуація на Херсонщині: останні новини

Президент Росії Володимир Путін 25 травня підписав указ про спрощену видачу російських паспортів на Херсонщині й Запоріжжі, частину території яких росіяни тимчасово окупували. У такий спосіб Росія прагне встановити повний контроль над цими регіонами.

Російська окупаційна влада на Херсонщині намагається незаконно ввести в обіг рубль, що є ознакою анексії. Ставленики Кремля у тимчасово окупованій Херсонській області вимагають у продавців ставити цінники у рублях і в гривнях.

Окупаційна влада на Херсонщині також змусила підлітків знищити меморіал Небесної Сотні в місті. Російські загарбники погрожували хлопцям, що викрадуть їх, якщо ті не порвуть плакати з фотографіями героїв.

Крім того, окупанти у Херсонській області зруйнували зелену енергетику регіону, яка перед війною почала стрімко розвиватися. Росіяни зброєю знищували станції та, звичайно, мародерили техніку, яку вони, ймовірно, вперше в житті побачили.

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