Росіяни знову використовують проти ЗСУ заборонені боєприпаси, – Штупун

Ворог знову застосував проти бійців ЗСУ боєприпаси з отруйними речовинами. На щастя, бійцям допомогли протигази.

Речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону розповів, що лише 29 січня росіяни 5 разів скидали боєприпаси з отруйними речовинами.

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Ворог знову використав проти ЗСУ заборонені боєприпаси

29 січня ворог на Таврійському напрямку застосував проти бійців ЗСУ боєприпаси з отруйними речовинами. Ймовірно, це були гранати К-51 з хлорпікрином. Варто зазначити, що згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї хлорпікрин заборонений для використання у військових цілях.

Хлорпікрин – це безбарвна речовина з різким запахом. При контакті з організмом він викликає запалення очей, носа, горла, дихальних шляхів, працює як сльозогінний газ. Також хлорпікрин отруює воду та їжу. У великих кількостях він може призвести до смерті. Окрім того, при зіткненні з вогнем хлорпікрин може перетворитись на бойову хімічну речовину фосген.

Ворог продовжує порушувати звичаї ведення війни та застосовувати боєприпаси з отруйними речовинами... Імовірно, це гранати К-51 з хлорпікрином. Але кожен такий випадок досліджується окремо і потім це подається до міжнародних інституцій,

– сказав Олександр Штупун.

За словами Штупуна, ворог зробив 5 таких скидів. Він розповів, що гранати не потрапили у бліндажі, а бійці захистилися від отруйного впливу хлорпікрину завдяки протигазам.

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