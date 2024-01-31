Россияне снова используют против ВСУ запрещенные боеприпасы, – Штупун
Враг снова применил против бойцов ВСУ боеприпасы с ядовитыми веществами. К счастью, бойцам помогли противогазы.
Спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире национального телемарафона рассказал, что только 29 января россияне 5 раз сбрасывали боеприпасы с ядовитыми веществами.
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Враг снова использовал против ВСУ запрещенные боеприпасы
29 января враг на Таврическом направлении применил против бойцов ВСУ боеприпасы с ядовитыми веществами. Вероятно, это были гранаты К-51 с хлорпикрином. Следует отметить, что согласно Конвенции о запрете химического оружия хлорпикрин запрещен для использования в военных целях.Справка. Хлорпикрин – это бесцветное вещество с резким запахом. При контакте с организмом он вызывает воспаление глаз носа горла дыхательных путей и работает как слезоточивый газ. Также хлорпикрин отравляет воду и еду. В больших количествах он может привести к смерти. Кроме того, при столкновении с огнем хлорпикрин может превратиться в боевое химическое вещество фосген.
Враг продолжает нарушать обычаи ведения войны и применять боеприпасы с ядовитыми веществами... Вероятно, это гранаты К-51 с хлорпикрином. Но каждый такой случай исследуется отдельно и затем подается в международные институты.
– сказал Александр Штупун.
По словам Штупуна, враг сделал 5 таких сбросов. Он рассказал, что гранаты не попали в блиндажи, а бойцы защитились от ядовитого воздействия хлорпикрина благодаря противогазам.
Россияне увеличили применение химического оружия
- В Институте изучения войны отметили, что российские войска не только продолжают использовать химическое оружие, но и вводят в действие новые типы газовых гранат.
- По их данным, за первые две недели 2024 года зафиксирован по меньшей мере 51 случай применения специальных газовых гранат, содержащих газ CS (иритант).
- Аналитики предположили, что Россия вероятно пытается оценить международную реакцию на использование химического оружия в Украине. Нужно это для того, чтобы расширить тип оружия, удостоверяющего его силу.