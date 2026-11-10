"Голиция и Голодомерия": как нищая провинция Габсбургской империи стала украинским Пьемонтом

В то время как соседняя Российская империя жестоко искореняла любые проявления украинской идентичности, венские бюрократы невольно превратили заброшенную землю в настоящее политическое и культурное убежище для преследуемых интеллектуалов. Этот удивительный исторический кульбит резко изменил политическую карту континента, заложив прочный фундамент для будущего независимого государства. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Почему самая бедная провинция Европы стала идеальным инкубатором для нации?

История этого беспрецедентного явления началась в 1772 году, когда в результате первого раздела Речи Посполитой земли Галичины перешли к короне Габсбургов. Имперская столица с самого начала рассматривала эти территории как дикую "полуазиатскую" землю, нуждавшуюся в жесткой цивилизационной руке. Вместо обещанного процветания новая администрация принесла с собой непомерное налоговое бремя и тотальную бюрократизацию, что быстро погрузило регион в глубокую экономическую депрессию.

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В результате Королевство Галичины и Владимирии получило среди европейцев саркастическое прозвище "Голиция и Голодомерия" (Golicja i Głodomeria) – "Королевство Голых и Голодных". Нищета была настолько катастрофической, что на рубеже XIX и XX веков более двух миллионов местных жителей бежали от этой беспросветной тьмы за океан, в поисках лучшей жизни в Америке. Даже внезапный нефтяной бум в Бориславе не спас ситуацию, хотя туда хлынули иностранные инвестиции – все колоссальные доходы оседали в карманах международных корпораций и венских банкиров, минуя местное население.

Однако именно на фоне этой тотальной экономической разрухи созрел феноменальный политический парадокс. В то время как Российская империя издавала печально известные Валуевский циркуляр 1863 года и Эмский указ 1876 года, полностью ставившие вне закона украинский язык, литературу и образование, австрийские власти избрали более прагматичный путь. Венскому двору было абсолютно безразлично к этническим настроениям своих подданных, главное – чтобы они исправно платили налоги и сохраняли лояльность к императору.

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Это бюрократическое безразличие, умноженное на стратегическое стремление Габсбургов создать противовес влиятельной польской аристократии, открыло беспрецедентное окно возможностей. Империя начала финансировать и поддерживать культурные инициативы русинов – именно так называли украинцев в документах монархии. Вот так самый заброшенный уголок Европы внезапно превратился в единственное место в мире, где украинский язык мог легально звучать с парламентских трибун, печататься в прессе и преподаваться в университетских аудиториях.

Самое интересное из истории Галичины австрийской эпохи: смотрите видео localhistoryUA

Как конституция императора Франца Иосифа превратила бесправных крестьян в политических игроков?

Настоящий тектонический сдвиг произошел после бурной Весны народов 1848 года и последующего австро-венгерского компромисса 1867 года. Конституционные реформы императора Франца Иосифа I предоставили Галичине широкую автономию. Хотя административная власть в регионе по-прежнему в основном оставалась в руках польской элиты, украинцы обрели крайне необходимые легальные инструменты для построения собственной нации. Тьма экономической стагнации начала рассеиваться благодаря свету новых культурных и политических институтов.

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Например, в 1868 году возникло общество "Просвита", которое развернуло сеть из тысяч домов-читален в самых отдаленных селах, эффективно преодолевая неграмотность и формируя современное национальное сознание среди вчерашних крепостных. Кроме того, имперская политика "разделяй и властвуй" невольно сформировала высокоорганизованный украинский политический класс – уже в 1890 году возникла Русько-украинская радикальная партия, первая современная политическая сила, которая впоследствии открыто провозгласила цель обретения государственной независимости.

Трансформация оказалась настолько мощной, что ведущие интеллектуалы из подроссийской Надднепрянщины начали массово переезжать во Львов, видя в нем безопасную гавань. Переломным называют 1894 год, когда выдающийся историк Михаил Грушевский перебрался туда из Киева, чтобы возглавить новосозданную кафедру истории Восточной Европы во Львовском университете. К тому же благодаря щедрому австрийскому финансированию Научное общество имени Шевченко де-факто превратилось в неофициальную украинскую Академию наук.

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Иными словами, Габсбурги собственными руками профинансировали и защитили ту самую интеллектуальную элиту, которая впоследствии станет движущей силой распада их же империи. Пока имперская столица выкачивала из провинции последние ресурсы, она одновременно обеспечила те самые конституционные свободы, парламентское представительство и свободу прессы, которые позволили безгосударственному народу построить прочное гражданское общество. И именно тогда регион по праву завоевал гордое звание украинского Пьемонта, что было прямой аналогией с итальянским королевством Пьемонт-Сардиния, ставшем базой для объединения всей Италии.