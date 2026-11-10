"Голіція і Голодомерія": як злиденна провінція імперії Габсбургів стала українським П'ємонтом

Поки сусідня Російська імперія жорстоко викорінювала будь-які прояви української ідентичності, віденські бюрократи мимоволі перетворили занедбану землю на справжній політичний та культурний прихисток для гнаних інтелектуалів. Цей дивовижний історичний кульбіт рвучко змінив політичну карту континенту, заклавши міцний фундамент для майбутньої незалежної держави. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

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Чому найбідніша провінція Європи стала ідеальним інкубатором для нації?

Історія цього безпрецедентного феномену розпочалася у 1772 році, коли внаслідок першого поділу Речі Посполитої землі Галичини відійшли до корони Габсбургів. Імперська столиця від самого початку розглядала ці території як дику "напівазійську" землю, що потребувала жорсткої цивілізаційної руки. Замість обіцяного процвітання нова адміністрація принесла із собою непомірний податковий тягар та тотальну бюрократизацію, що швидко занурило регіон у глибоку економічну депресію.

Відтак Королівство Галичини й Володимирії дістало серед європейців саркастичне прізвисько "Голіція і Голодомерія" (Golicja i Głodomeria) – "Королівство Голих та Голодних". Злидні були настільки катастрофічними, що на зламі ХІХ та ХХ століть понад два мільйони місцевих мешканців втекли від цієї безпросвітної темряви за океан, шукаючи кращої долі в Америці. Навіть раптовий нафтовий бум у Бориславі не врятував ситуацію, хоча туди ринули іноземні інвестиції – усі колосальні прибутки осідали у кишенях міжнародних корпорацій та віденських банкірів, оминаючи місцеве населення.

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Проте саме на тлі цієї тотальної економічної руїни визрів феноменальний політичний парадокс. У той час як Російська імперія видавала сумнозвісні Валуєвський циркуляр 1863 року та Емський указ 1876 року, які повністю ставили поза законом українську мову, літературу та освіту, австрійська влада обрала прагматичніший шлях. Віденському двору було абсолютно байдуже до етнічних сентиментів своїх підданих, головне – аби вони справно платили податки та зберігали лояльність до цісаря.

Ця бюрократична байдужість, помножена на стратегічне бажання Габсбургів створити противагу впливовій польській аристократії, відкрила безпрецедентне вікно можливостей. Імперія почала фінансувати та підтримувати культурні ініціативи русинів – саме так називали українців у документах монархії. Ось так найзанедбаніший куточок Європи раптово перетворився на єдине місце у світі, де українська мова могла легально звучати з парламентських трибун, виходити друком у пресі та викладатися в університетських аудиторіях.

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Найцікавіше з історії Галичини австрійської доби: дивіться відео localhistoryUA

Як конституція імператора Франца Йосифа перетворила безправних селян на політичних гравців?

Справжній тектонічний зсув відбувся після бурхливої Весни народів 1848 року та подальшого австро-угорського компромісу 1867 року. Конституційні реформи імператора Франца Йосифа I надали Галичині широку автономію. Хоча адміністративна влада у регіоні переважно залишалася у руках польської еліти, українці здобули вкрай необхідні легальні інструменти для розбудови власної нації. Темрява економічної стагнації почала розсіюватися завдяки світлу нових культурних та політичних інституцій.

Скажімо, у 1868 році виникло товариство "Просвіта", яке розкинуло мережу з тисяч хат-читалень по найвіддаленіших селах, ефективно долаючи неписьменність та формуючи модерну національну свідомість серед вчорашніх кріпаків. Також імперська політика "розділяй і володарюй" мимоволі виплекала високоорганізований український політичний клас – вже у 1890 році виникла Русько-українська радикальна партія, перша модерна політична сила, яка згодом відкрито задекларувала мету здобуття державної незалежності.

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Трансформація виявилася настільки потужною, що провідні інтелектуали з підросійської Наддніпрянщини почали масово переїжджати до Львова, вбачаючи у ньому безпечну гавань. Переломним називають 1894 рік, коли видатний історик Михайло Грушевський перебрався туди з Києва, аби очолити новостворену кафедру історії Східної Європи у Львівському університеті. А ще ж завдяки щедрому австрійському фінансуванню Наукове товариство імені Шевченка де-факто перетворилося на неофіційну українську Академію наук.

Іншими словами, Габсбурги власними руками профінансували та захистили ту саму інтелектуальну еліту, яка згодом стане рушійною силою розпаду їхньої ж імперії. Поки імперська столиця викачувала з провінції останні ресурси, вона водночас забезпечила ті самі конституційні свободи, парламентське представництво та свободу преси, які дозволили бездержавному народу побудувати міцне громадянське суспільство. І саме тоді регіон спарведливо здобув горде звання українського П'ємонту, що було прямою аналогією з італійським королівством П'ємонт-Сардинія, яке стало базою для об'єднання всієї Італії.