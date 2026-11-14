Однако тоталитарная машина не прощает интеллектуального величия, особенно когда оно сочетается с несокрушимым национальным достоинством. Жизнь выдающегося ученого оборвалась в холодной тюремной больнице Казахстана, оставив после себя колоссальное наследие – и жуткое свидетельство преступлений советского режима. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Adv

Как потомок крымских татар стал архитектором украинского востоковедения и мировым феноменом?

Агатангел Крымский, появившийся на свет 15 января 1871 года во Владимире-Волынском, был настоящим космополитом по происхождению, но сознательным украинцем по собственному выбору. Его отец происходил из древнего крымскотатарского рода, чьи предки еще в XVII веке покинули Бахчисарай, а мать имела польско-литовские корни. При всех возможностях ассимилироваться в имперской среде, Крымский все же сознательно выбрал путь украинской идентичности.

Его лингвистический гений не имел аналогов в тогдашней Европе. Агатангел в совершенстве овладел арабским, персидским, турецким, санскритом, ивритом, а также другими европейскими и азиатскими языками. В письме к Борису Гринченко ученый перечислил около 30 основных языков и языковых групп, на которых свободно общался теоретически или филологически, а также писал, что многие другие понимает без специального изучения. "Легче будет сказать, каких языков я не знаю", – шутил Крымский. При этом он не просто изучал лексику, а впитывал культурные матрицы целых цивилизаций.

Реклама

В конце XIX века, во время длительной научной командировки в Ливан, Крымский работал в Бейруте, где его труды по истории суфизма и ислама получили признание среди западных востоковедов. Британские и французские академические круги того времени восхищались его способностью анализировать первоисточники без имперского или колониального снобизма. Его фундаментальные труды по истории арабской литературы и персидского театра до сих пор остаются базовыми текстами в программах ведущих университетов Северной Америки и Европы.

Помимо академических достижений, Крымский был человеком с глубоким и сложным внутренним миром. Современное литературоведение открыто говорит о его гомосексуальности. Свои сокровеннейшие чувства, душевные муки и любовь к мужчинам ученый сублимировал в пронзительную интимную лирику, наиболее ярко представленную в поэтическом сборнике "Пальмовые ветви". Эта грань идентичности делает фигуру Крымского еще более многогранной, живой и лишенной искусственной "бронзовости", которую десятилетиями навязывала советская цензура.

Реклама

Как Агатангел Крымский научно разрушил основы "русского мира": смотрите видео SuspilneKultura

Почему сталинский террор так агрессивно обрушился на полуслепого семидесятилетнего ученого?

В 1918 году, когда империи рушились в огне Первой мировой войны, Агатангел стал одним из основателей Украинской Академии Наук в Киеве. Это был шаг беспрецедентного интеллектуального мужества – человек, которому предлагали кафедры в лучших университетах Западной Европы, выбрал развитие национальной науки в условиях постоянной смены власти, хаоса и войны.

Но к концу 1930-х годов советский режим просто уничтожил цвет украинской интеллигенции, превратив ее в Расстрелянное возрождение. Агатангела Крымского, который к тому времени практически потерял зрение и имел крайне слабое здоровье, некоторое время не трогали из-за его колоссального международного авторитета. Однако начало немецко-советской войны летом 1941 года стало для НКВД идеальной дымовой завесой для окончательной зачистки неудобных мыслителей.

Реклама

20 июля 1941 года семидесятилетнего гения арестовали по совершенно абсурдному обвинению в "буржуазном национализме" и руководстве антисоветским подпольем. Ученого, который переводил Коран и расшифровывал древние манускрипты, бросили в душный товарный вагон и отправили этапом в Казахстан. А следователи НКВД, люди без базового образования, подвергали старого полиглота жестоким психологическим и физическим пыткам, требуя признаний в преступлениях, которых тот никогда не совершал.

Крымский не сломался и не подписал ни одного ложного обвинения ни на себя, ни на своих коллег. 25 января 1942 года его сердце остановилось в тюремной больнице города Костанай. Причиной смерти стали крайнее истощение, голод и отсутствие какой-либо медицинской помощи. Его тело сбросили в безымянную братскую могилу в промерзшей казахской степи.

Сегодня, в 2026 году, когда мировое академическое сообщество активно переосмысливает и деколонизирует историю Восточной Европы, фигура Агатангела Крымского предстает не только как символ украинского сопротивления. Западные исследователи признают его мученическую смерть ужасающим актом эпистемицида – целенаправленного уничтожения знаний и интеллекта, ставшего одной из самых мрачных страниц в истории человечества.