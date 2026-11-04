Другие вопреки даже столетию оккупации: почему Россия так и не смогла "переварить" Правобережье

Кое-что интересное об особенностях Правобережья Украины и попытках России поглотить его / Коллаж 24 Канала фото Alex Tora, Udo Keppler
Когда в конце XVIII века Екатерина II разделила Речь Посполитую, Петербург торжественно объявил о "возвращении исконных земель". Однако за апломбом имперской пропаганды скрывалась неудобная реальность – новозахваченные территории Правобережья Украины были абсолютно чужеродным организмом для российской деспотической машины.
Даже спустя столетие жесткой русификации этот регион сохранил свой уникальный европейский генокод, вплетенный в архитектуру, право и менталитет местного населения. И именно эта невидимая культурная стена стала тем феноменом, который навсегда сломал ассимиляционные планы династии Романовых. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.
Как европейское право и местная элита Правобережья остановили российский каток?
После разделов Речи Посполитой 1772 – 1795 годов реальная власть на Правобережье осталась в руках польской и ополяченной шляхты. Российская администрация, несмотря на свои имперские амбиции, была слишком слабой, малочисленной и тотально коррумпированной, чтобы мгновенно сломать существующий социальный строй. И здесь стоит подчеркнуть, что Правобережье жило по Литовскому статуту вплоть до 1840 года – то есть почти полвека под властью двуглавого орла местные суды, коммерческие контракты и имущественные отношения регулировались европейским правом эпохи Возрождения, а не произвольными московскими указами.
Этот правовой и социальный барьер создавал уникальный культурный климат, который Россия не могла постичь. Украинское крестьянство, хотя и страдало от жестокого крепостничества, ежедневно взаимодействовало с элитой, ориентировавшейся на Варшаву, Париж и Вену, а не на мрачный чиновничий Петербург. Самодержавие столкнулось здесь с мощным "западным вызовом". Уровень образования, традиции городского самоуправления (остатки Магдебургского права) и общее правовое сознание на Правобережье были несравненно выше, чем в коренных российских губерниях.
Даже сама архитектура городков с их каменными ратушами, готическими или барочными католическими костелами и величественными синагогами буквально кричала о принадлежности к иному цивилизационному пространству. Империя отчаянно пыталась насадить казенное православие и русский язык, особенно после подавления Ноябрьского восстания 1830 года, но для местного населения это выглядело как шаг назад, в глубокую культурную бездну азиатского деспотизма.
Самое интересное из истории Правобережья в последней четверти XVIII века: смотрите видео KunickiyValera
Почему религиозный и этнический лабиринт Правобережья Украины оказался ловушкой для ассимиляции?
Еще один мощный фактор сопротивления – глубокий религиозный и этнический плюрализм. Правобережье Украины было классическим европейским "пограничьем", где веками органично переплетались украинская, польская и еврейская культуры. До насильственной ликвидации Униатской (Греко-католической) церкви в 1839 году на печально известном Соборе в Полоцке миллионы украинцев Правобережья принадлежали к конфессии, которая сохраняла восточный обряд, но канонически подчинялась Риму, а не послушному московскому синоду.
Эта невидимая духовная связь с Западом сформировала особую ментальность, чрезвычайно устойчивую к византийско-московскому цезаропапизму. Даже после формального, зачастую принудительного перехода в российское православие, целые деревни тайно сохраняли старые обряды, пассивно, но упорно саботируя духовную оккупацию. Но и это еще не все – Правобережье также было географическим сердцем так называемой Полосы оседлости с ее феноменом восточноевропейского еврейского штетла (городка), который был неотъемлемой частью экономического и культурного ландшафта региона.
Российская власть, насквозь пропитанная государственным антисемитизмом, искусственно изолировала евреев на этих землях, но тем самым невольно законсервировала уникальную мультикультурную экосистему. Украинский крестьянин, польский помещик и еврейский лавочник или ремесленник составляли сложный, порой конфликтный, но абсолютно самодостаточный треугольник социально-экономических взаимоотношений. В этой живой, динамичной системе у российского чиновника или жандарма просто не было органичного места – он всегда оставался чужаком-оккупантом.
Вот так пестрая этническая мозаика региона действовала как мощная иммунная система региона. Она веками отвергала серую имперскую унификацию, сохраняя Правобережье Украины как яркий, европейский по своей глубинной сущности регион. И сегодня, с перспективы 2026 года, невозможно отрицать, что именно эта укоренившаяся культурная самобытность Правобережья стала одним из тех исторических якорей, которые не позволили Российской империи окончательно поглотить украинскую нацию.
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