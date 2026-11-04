Інші навіть попри століття окупації: чому Росія так і не змогла "перетравити" Правобережжя

Навіть через століття жорсткої русифікації цей регіон зберігав свій унікальний європейський генокод, вплетений в архітектуру, право та менталітет місцевого населення. І саме ця невидима культурна стіна стала тим феноменом, який назавжди зламав асиміляційні плани династії Романових. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

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Як європейське право та місцева еліта Правобережжя зупинили російський коток?

Після поділів Речі Посполитої 1772 – 1795 років реальна влада на Правобережжі залишилася у руках польської та спольщеної шляхти. Російська адміністрація, попри свої імперські амбіції, була надто слабкою, нечисленною та тотально корумпованою, щоб миттєво зламати чинний соціальний лад. А тут варто наголосити, що Правобережжя жило за Литовським статутом аж до 1840 року – тобто майже пів століття під владою двоголового орла місцеві суди, комерційні контракти та майнові відносини регулювало європейське право епохи Відродження, а не свавільні московські укази.

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Цей правовий та соціальний бар'єр створював унікальний культурний клімат, який Росія не могла осягнути. Українське селянство, хоч і страждало від жорстокого кріпацтва, щоденно взаємодіяло з елітою, яка орієнтувалася на Варшаву, Париж та Відень, а не на похмурий чиновницький Петербург. Царат зіткнувся тут із потужним "західним викликом". Рівень освіти, традиції міського самоврядування (залишки Магдебурзького права) та загальна правова свідомість на Правобережжі були незрівнянно вищими, ніж у корінних російських губерніях.

Навіть сама архітектура містечок із їхніми кам'яними ратушами, готичними чи бароковими католицькими костелами та величними синагогами буквально кричала про приналежність до іншого цивілізаційного простору. Імперія відчайдушно намагалася насадити казенне православ'я та російську мову, особливо після придушення Листопадового повстання 1830 року, але для місцевого населення це скидалося на крок назад, у глибоку культурну прірву азійського деспотизму.

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Чому релігійний та етнічний лабіринт Правобережжя України виявився пасткою для асиміляції?

Ще один потужний фактор спротиву – глибокий релігійний та етнічний плюралізм. Правобережжя України було класичним європейським "пограниччям", де століттями органічно перепліталися українська, польська та єврейська культури. До насильницької ліквідації Уніатської (Греко-католицької) церкви у 1839 році на сумнозвісному Соборі у Полоцьку мільйони українців Правобережжя належали до конфесії, яка зберігала східний обряд, але канонічно підпорядковувалася Риму, а не слухняному імператору московському синоду.

Цей невидимий духовний зв'язок із Заходом сформував особливу ментальність, надзвичайно стійку до візантійсько-московського цезаропапізму. Навіть після формального, часто примусового переведення у російське православ'я, цілі села таємно зберігали старі обряди, пасивно, але вперто саботуючи духовну окупацію. Але і це ще не все – Правобережжя також було географічним серцем так званої Смуги осілості з її феноменом східноєвропейського єврейського штетла (містечка), який був невіддільною частиною економічного та культурного пейзажу регіону.

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Російська влада, наскрізь просякнута державним антисемітизмом, штучно ізолювала євреїв на цих землях, але цим самим мимоволі законсервувала унікальну мультикультурну екосистему. Український селянин, польський дідич-землевласник та єврейський крамар чи ремісник утворювали складний, іноді конфліктний, але абсолютно самодостатній трикутник соціально-економічних взаємин. У цій живій, динамічній системі російському чиновнику чи жандарму просто не було органічного місця – він завжди залишався чужинцем-окупантом.

Ось так строката етнічна мозаїка регіону діяла як потужна імунна система регіону. Вона століттями відкидала сіру імперську уніфікацію, зберігаючи Правобережжя України як яскравий, європейський за своєю глибинною суттю регіон. І сьогодні, з перспективи 2026 року, неможливо заперечувати, що саме ця вкорінена культурна інакшість Правобережжя стала одним із тих історичних якорів, які не дозволили Російській імперії остаточно поглинути українську націю.