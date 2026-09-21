Три последовательных раздела этой страны в 1772, 1793 и 1795 годах имели непосредственные последствия и для украинских земель, которые веками входили в состав этого пестрого государства. И эти разделы разорвали единый этнокультурный массив, бросив его части в жернова двух совершенно разных цивилизационных проектов. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Делили Польшу, а разорвали Украину: кто именно захватил наши земли?

Сравнительно короткий период трех разделов Речи Посполитой 1772 – 1795 годов стремительно изменил траекторию развития всей Восточной Европы. Первый удар имперского скальпеля в 1772 году отрезал Галичину – она оказалась под скипетром Габсбургов.

Австрийская монархия, руководствуясь идеями просвещенного абсолютизма императрицы Марии Терезии и ее сына Иосифа II, приобрела территорию, которую американский историк Ларри Вульф метко называет "изобретенной провинцией" – Королевство Галичины и Владимирии. Для местного украинского (руського) населения это означало переход под власть монархии, которая, хотя и оставалась сложной бюрократической машиной, все же старалась руководствоваться принципами европейского верховенства права и рационального управления.

А вот второй в 1793 и третий в 1795 годах разделы Польши отдали львиную долю украинских этнических земель – Правобережье (Киевщину, Брацлавщину, Подолье) и Волынь – в холодные и удушающие объятия Российской империи Екатерины II, которая буквально только что уничтожила Запорожскую Сечь. И как здесь не отметить беспрецедентный цинизм, с которым Петербург оправдывал эту аннексию – "возвращение отторгнутых земель".

И никого в России не интересовало, что это "возвращение" на самом деле было жестоким поглощением территорий с совершенно иной правовой традицией, основанной на Литовских статутах, иным социальным устройством и чрезвычайно сложной религиозной мозаикой. Но факт остается фактом – миллионы людей внезапно оказались по разные стороны плотно закрытой границы, что пролегла по реке Збруч.

Торговые пути, формировавшиеся веками и питавшие экономику украинских земель, были мгновенно перерезаны новыми таможенными барьерами. Семьи оказались в разных политических пространствах – одни стали подданными императора в Вене, другие – императрицы в Петербурге. Этот искусственный географический раскол стал неизбежной прелюдией к ментальной, культурной и социальной пропасти.

Самое важное о трех разделах Польши и судьбе украинских земель после них: смотрите видео history3065

От Пьемонта до клетки: как три раздела Польши сформировали два разных пути Украины?

Между политическими культурами империй Романовых и Габсбургов существовала фундаментальная, мировоззренческая разница. Поэтому и пребывание украинцев в столь разных государственных организмах запустило два параллельных, но кардинально отличающихся процесса национального развития.

В Австрийской империи украинцы имели некоторое жизненно необходимое пространство для легальной политической, образовательной и культурной деятельности. Греко-католическая церковь, которая в Речи Посполитой часто подвергалась маргинализации, под крылом Вены получила официальный статус, равный римско-католической, а это позволило сформировать новую мощную интеллектуальную элиту – образованное приходское духовенство, ставшее главной движущей силой национального возрождения.

Галичина постепенно превратилась в то, что западные политологи впоследствии назовут "украинским Пьемонтом". Ведь именно здесь свободно издавались украиноязычные газеты, действовали легальные политические партии, открывались кафедры во Львовском университете, а украинские депутаты заседали в Венском парламенте, приобретая бесценный опыт европейского парламентаризма и компромисса.

По другую сторону Збруча, в Российской империи, ситуация напоминала темную клетку. Петербург рассматривал Правобережье и Волынь лишь как провинции, требующие немедленной, жесткой и бескомпромиссной ассимиляции. Униатская церковь была жестоко ликвидирована, а ее верующие под угрозой репрессий насильно переведены в российское православие. Древние европейские Литовские статуты были отменены, на смену им пришло жесткое российское крепостное право.

Любые проявления отдельной украинской идентичности воспринимались как прямая угроза имперской целостности. Эта паранойя впоследствии вылилась в печально известные Валуевский циркуляр и Эмский указ, которые пытались стереть само упоминание об украинском языке, вытеснив его в маргинальную сферу необразованного сельского быта.

Итак, три раздела Польши не просто изменили карту Восточной Европы – они заложили мину замедленного действия под украинский этнос. Одна часть нации формировалась в условиях западноевропейского конституционализма, многопартийности и зарождения гражданского общества, тогда как другая была вынуждена выживать под тяжелым гнетом восточной деспотии, цензуры и тотальной росиянизации. Это оставило глубокие шрамы на теле Украины, но даже они не смогли остановить процесс становления современной, независимой и устойчивой украинской нации, способной противостоять любым имперским реваншам.