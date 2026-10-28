Однако международные архивы и свидетельства европейских картографов безжалостно разрушают эту тщательно сконструированную иллюзию пустоты. Вместо мифической "Новороссии" исследователи показывают нам процветающий край торговых городов, казацких паланок и сложных дипломатических альянсов. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Что рассказывают османские реестры и европейские карты о Юге Украины?

Чтобы осознать масштаб исторической фальсификации, к которой прибегли российские историки, достаточно обратиться к источникам, никогда не контролируемых цензорами из Санкт-Петербурга. Западноевропейская картография и османские налоговые реестры рисуют совершенно иную картину украинского Юга XVI – XVIII веков – это была не пустая пустыня, ожидающая "цивилизаторов", а живая экономическая артерия, где пересекались интересы нескольких могущественных государств.

Французский военный инженер Гийом Левассер де Боплан, который в 1651 году издал в Руане свой знаменитый труд "Описание Украины" (Description d'Ukranie), подробно зафиксировал на своих картах сотни поселений, переправ и торговых путей, густо покрывавших территорию вплоть до Черного моря. Его чертежи являются неоспоримым европейским свидетельством того, что жизнь здесь кипела задолго до имперских указов.

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Османские дефтеры (налоговые реестры) также убедительно доказывают, что Северное Причерноморье было интегрировано в глобальную экономику. На месте современной Одессы процветал город Хаджибей, где функционировали таможни, кофейни, мечети и большой порт, через который экспортировали зерно в Стамбул. Вокруг него располагались десятки казацких зимовников – прочных фермерских хозяйств, занимавшихся скотоводством, земледелием и рыболовством.

Итак, этот регион на протяжении веков был сложной зоной взаимодействия, где христианский и мусульманский миры не только воевали, но и активно торговали. И Российская империя не принесла туда цивилизацию – она лишь захватила ту, которая уже существовала, жестоко прервав ее естественное развитие.

Самое важное из истории Юга Украины: смотрите видео realnaistoriia

Как именно петербургские историки превратили живую землю в геополитический мираж?

Процесс создания "Новороссии" был не столько военной кампанией, сколько масштабной когнитивной колонизацией. После подписания Кючук-Кайнарджийского мирного договора 1774 года и вероломного уничтожение Запорожской Сечи в 1775 году имперская бюрократия начала беспрецедентную кампанию по переписыванию географии. Российские кабинетные историки применили классический колониальный принцип terra nullius (ничейная земля), который европейские империи обычно использовали в Африке или Америке – они искусственно "стерели" прошлое региона, чтобы провозгласить Екатерину II не захватчицей, а "цивилизаторшей".

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Это интеллектуальное преступление сопровождалось тотальным переименованием. Древние казацкие, татарские и генуэзские названия безжалостно удаляли с карт. Хаджибей в 1795 году превратился в Одессу, казацкий Кодак и прилегающие территории растворились в Екатеринославе, а крепость Святой Елизаветы, построенная на землях запорожских вольностей, стала частью Елисаветграда.

Интересно, что навязывание античных греческих названий (Одесса, Херсон, Мариуполь) было сознательным пиар-ходом Петербурга – чтобы легитимизировать свое присутствие в глазах образованной Европы и создать иллюзию "возрождения Византии", а не оккупации чужих земель.

Миф о "Новороссии" оказался настолько живучим именно потому, что опирался на колоссальный государственный аппарат цензуры и пропаганды, который веками блокировал доступ к альтернативным, честным источникам. Однако сегодня благодаря открытым международным архивам, оцифрованным европейским картам и независимым исследованиям эта имперская голограмма окончательно развеяна. Настоящая история украинского Юга – это не рассказ о пустой степи и "подвигах" российских императоров, а величественная сага о казацких предпринимателях, европейских торговцах и восточных дипломатах, которые создавали здесь жизнь задолго до того, как на этих землях появился первый российский солдат.