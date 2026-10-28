Проте міжнародні архіви та свідчення європейських картографів безжально руйнують цю ретельно сконструйовану ілюзію порожнечі. Замість міфічної "Новоросії" дослідники показують нам квітучий край торгівельних міст, козацьких паланок та складних дипломатичних альянсів. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

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Що розповідають османські реєстри та європейські карти про Південь України?

Щоб осягнути масштаб історичної фальсифікації, до якої вдалися російські історики, достатньо звернутися до джерел, які ніколи не були контрольовані цензорами з Санкт-Петербурга. Західноєвропейська картографія та османські податкові реєстри малюють абсолютно іншу картину українського Півдня XVI – XVIII століть – це була не порожня пустеля, яка чекала на "цивілізаторів", а жива економічна артерія, де перетиналися інтереси кількох потужних держав.

Французький військовий інженер Гійом Левассер де Боплан, який у 1651 році видав у Руані свою знамениту працю "Опис України" (Description d'Ukranie), детально зафіксував на своїх картах сотні поселень, переправ та торгівельних шляхів, що густо вкривали територію аж до Чорного моря. Його креслення є беззаперечним європейським свідченням того, що життя тут вирувало задовго до імперських указів.

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Османські дефтери (податкові реєстри) також переконливо доводять, що Північне Причорномор'я було інтегроване у глобальну економіку. На місці сучасної Одеси процвітало місто Хаджибей, де функціонували митниці, кав'ярні, мечеті та великий порт, через який експортували зерно до Стамбула. Навколо нього розташовувалися десятки козацьких зимівників – міцних фермерських господарств, які займалися скотарством, землеробством та рибальством.

Отже, цей регіон століттями був складною контактною зоною, де християнський і мусульманський світи не лише воювали, але й активно торгували. І Російська імперія не приносила туди цивілізацію – вона лише захопила ту, яка вже існувала, жорстоко перервавши її природний розвиток.

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Як саме історики Петербурга перетворили живу землю на геополітичний міраж?

Процес створення "Новоросії" був не стільки військовою кампанією, скільки масштабною когнітивною колонізацією. Після підписання Кючук-Кайнарджійського мирного договору 1774 року та віроломного знищення Запорозької Січі у 1775 році, імперська бюрократія розпочала безпрецедентну кампанію з переписування географії. Російські кабінетні історики застосували класичний колоніальний принцип terra nullius (нічийна земля), який європейські імперії зазвичай використовували в Африці чи Америці – вони штучно "стерли" минуле регіону, щоб проголосити Катерину II не загарбницею, а "цивілізаторкою".

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Цей інтелектуальний злочин супроводжувало тотальне перейменування. Стародавні козацькі, татарські та генуезькі назви безжально прибирали з мап. Хаджибей 1795 року перетворився на Одесу, козацький Кодак та прилеглі території розчинилися у Катеринославі, а фортеця Святої Єлизавети, збудована на землях запорозьких вольностей, стала частиною Єлисаветграда.

Цікаво, що нав'язування античних грецьких назв (Одеса, Херсон, Маріуполь) було свідомим піар-ходом Петербурга – щоб легітимізувати свою присутність в очах освіченої Європи та створення ілюзії "відродження Візантії", а не окупації чужих земель.

Міф про "Новоросію" виявився настільки живучим саме тому, що спирався на колосальний державний апарат цензури та пропаганди, який століттями блокував доступ до альтернативних, чесних джерел. Проте сьогодні завдяки відкритим міжнародним архівам, оцифрованим європейським картам та незалежним дослідженням ця імперська голограма останньо розвіяна. Справжня історія українського Півдня – це не розповідь про порожній степ і "подвиги" російських імператорів, а велична сага про козацьких підприємців, європейських торговців та східних дипломатів, які творили тут життя задовго до того, як на цих землях з'явився перший російський солдат.