Уинстон Черчилль, Франклин Делано Рузвельт и Иосиф Сталин впервые собрались вместе, чтобы за бокалом мартини и сигарами начертить новую карту мира. Их неформальные беседы за закрытыми дверями советского посольства оказались гораздо весомее, чем тысячи официальных дипломатических нот, поэтому 24 Канал расскажет обо всем этом чуть подробнее.

Adv

Как тайный ужин в Иране коренным образом изменил судьбу миллионов людей?

28 ноября 1943 года в 16:00 началось первое пленарное заседание Тегеранской конференции, которое впоследствии плавно перетекло в ужин, что изменил ход мировой истории. Президент США Франклин Делано Рузвельт остановился непосредственно в советском посольстве – причиной послужила якобы информация советской разведки о подготовке нацистскими диверсантами во главе с Отто Скорцени покушения на лидеров (операция "Длинный прыжок"). Впрочем, этот шаг имел и скрытую цену – историки сходятся во мнении, что комнаты американского президента прослушивались советскими спецслужбами.

Реклама

Британский премьер Уинстон Черчилль, чья резиденция находилась напротив, был вынужден переходить улицу через специально сооруженный брезентовый коридор, защищавший его от потенциальных снайперов. Эта архитектурная деталь стала идеальной метафорой геополитического климата того времени – лидеры свободного мира шли на беспрецедентные логистические и дипломатические уступки, чтобы сохранить хрупкий альянс с советским диктатором Иосифом Сталиным. Поэтому атмосфера за столом была напряженной, но подчеркнуто прагматичной.

Рузвельт, пытаясь растопить лед и установить личный контакт, откровенно подшучивал над консерватизмом Черчилля, чем вызвал скупую улыбку Сталина. Однако за этим изысканным дипломатическим театром стояли чрезвычайно жесткие торги, а главным вопросом того ужина стало открытие Второго фронта в Европе. Сталин требовал конкретной даты вторжения во Францию. Черчилль, помня ужасы окопной бойни Первой мировой войны, предлагал отложить высадку и вместо этого развивать наступление через "мягкое подбрюшье Европы" – Италию и Средиземноморье, а также втянуть в войну Турцию, чтобы опередить СССР на пути к Центральной Европе.

Реклама

Но Рузвельт, руководствуясь стратегическими расчетами генерала Джорджа Маршалла, поддержал советского лидера. Именно в тот вечер, между сменой блюд, окончательно было решено, что операция "Оверлорд" – масштабная высадка союзников в Нормандии – состоится в мае 1944 года. Этот момент стал геополитической точкой невозврата, определившей, что Западная Европа будет освобождена американскими и британскими войсками, тогда как Восточная неизбежно окажется под контролем Красной армии.

Тегеранская конференция – как Сталин, Рузвельт и Черчилль делили мир: смотрите видео IstoriyaBezMifiv

Почему границы современной Европы зародились из спичек на скатерти?

Когда разговор зашел о послевоенном устройстве, высокая дипломатия превратилась в циничную игру, где на кону стояли дома и жизни миллионов людей. Самый драматичный момент наступил, когда речь зашла о границах Польши – страны, из-за нападения на которую Великобритания и Франция вступили во Вторую мировую войну. Черчилль, используя три обычных спички на белоснежной скатерти, наглядно продемонстрировал, как территория Польши должна "сдвинуться" на запад, словно пешки на шахматной доске.

Реклама

Согласно последующей неформальной договоренности, восточные польские земли по линии Керзона отходили к СССР, вместо того поляки должны были получить территориальную компенсацию за счет восточных немецких провинций вплоть до реки Одер (конкретная линия Одер – Нейсе станет предметом ожесточенных споров позже). Это было беспрецедентное хладнокровное решение – трое мужчин за десертом фактически согласились с будущей принудительной депортацией более десяти миллионов человек, даже не подумав спросить согласия ни одной из заинтересованных наций.

Рузвельт, который готовился к тяжелым президентским выборам 1944 года и остро нуждался в голосах многомиллионной польской диаспоры в США, избрал тактику молчаливого согласия. Американский президент в частном порядке сообщил Сталину, что абсолютно не возражает против изменения границ, но публично не сможет этого признать до завершения своей избирательной кампании. Именно этот акт политического прагматизма заложил прочный фундамент будущей Холодной войны.

Реклама

Помимо европейских границ, в Тегеране определялась судьба и других регионов. Именно здесь Рузвельт одержал свою главную дипломатическую победу – Сталин дал сверхсекретное обещание вступить в войну против Японии после капитуляции Германии. Также лидеры впервые всерьез заговорили о расчленении послевоенной Германии на несколько независимых государств и приняли судьбоносное решение для Балкан – полностью переориентировать поддержку союзников на коммунистических партизан Иосифа Броза Тито в Югославии.

Кроме того, в ходе тех неформальных тегеранских дискуссий Рузвельт подробно обсудил с партнерами идею "Четырех полицейских" – концепцию, которая впоследствии трансформировалась в Совет Безопасности ООН. Соединенные Штаты, Великобритания, СССР и Китай должны были стать глобальными вооруженными арбитрами, контролирующими послевоенный мир. Вот так Тегеранская конференция завершилась, оставив после себя совершенно новую реальность.

За несколько дней в персидской столице трое лидеров не просто разгромили Третий Рейх на концептуальном уровне – они собственноручно выковали Железный занавес, который вскоре разделит Европу на следующие полвека. Их решения, принятые за обеденным столом в ноябре 1943 года, до сих пор определяют геополитический ландшафт нашего мира, служа вечным напоминанием о том, насколько страшной, бесчувственной и безжалостной может быть настоящая абсолютная власть.