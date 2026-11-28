Вінстон Черчилль, Франклін Делано Рузвельт та Йосип Сталін уперше зібралися разом, щоб за келихом мартіні та сигарами накреслити нову карту планети. Їхні неформальні розмови за зачиненими дверима радянського посольства виявилися набагато вагомішими, ніж тисячі офіційних дипломатичних нот, тож 24 Канал розповість про все це трохи докладніше.

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Як таємна вечеря в Ірані докорінно змінила долю мільйонів людей?

28 листопада 1943 року о 16:00 розпочалося перше пленарне засідання Тегеранської конференції, яке згодом плавно перетекло у вечерю, що змінила перебіг світової історії. Президент США Франклін Делано Рузвельт зупинився безпосередньо у радянському посольстві – причиною стала нібито інформація радянської розвідки про підготовку нацистськими диверсантами на чолі з Отто Скорцені замаху на лідерів (операція "Довгий стрибок"). Утім, цей крок мав і приховану ціну – історики сходяться на думці, що кімнати американського президента прослуховували радянські спецслужби.

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Британський прем'єр Вінстон Черчилль, чия резиденція стояла навпроти, змушений був переходити вулицю через спеціально збудований брезентовий коридор, що захищав його від потенційних снайперів. Ця архітектурна деталь стала ідеальною метафорою тогочасного геополітичного клімату – лідери вільного світу йшли на безпрецедентні логістичні та дипломатичні поступки, аби зберегти крихкий альянс із радянським диктатором Йосипом Сталіном. Відтак і атмосфера за столом була напруженою, але підкреслено прагматичною.

Рузвельт, намагаючись розтопити лід і встановити особистий контакт, відверто жартував над консерватизмом Черчилля, чим викликав скупу посмішку Сталіна. Проте за цим вишуканим дипломатичним театром стояли надзвичайно жорсткі торги, а головним питанням тієї вечері стало відкриття Другого фронту в Європі. Сталін вимагав конкретної дати вторгнення у Францію. Черчилль, пам'ятаючи жахи окопної бійні Першої світової війни, пропонував відкласти висадку і натомість розвивати наступ через "м'яке підчерев'я Європи" – Італію та Середземномор'я, а також втягнути у війну Туреччину, щоб випередити СРСР на шляху до Центральної Європи.

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Але Рузвельт, керуючись стратегічними розрахунками генерала Джорджа Маршалла, підтримав радянського лідера. Саме того вечора, між зміною страв, остаточно й вирішили, що операція "Оверлорд" – масштабна висадка союзників у Нормандії – відбудеться у травні 1944 року. Цей момент став геополітичною точкою неповернення, яка визначила, що Західна Європа буде звільнена американськими та британськими військами, тоді як Східна неминуче опиниться під контролем Червоної армії.

Тегеранська конференція – як Сталін, Рузвельт і Черчилль ділили світ: дивіться відео IstoriyaBezMifiv

Чому кордони сучасної Європи народилися з сірників на скатертині?

Коли розмова торкнулася повоєнного устрою, висока дипломатія перетворилася на цинічну гру, де ставками були домівки та життя мільйонів людей. Найдраматичніший момент настав, коли мова зайшла про кордони Польщі – країни, через напад на яку Велика Британія та Франція вступили у Другу світову війну. Черчилль, використовуючи три звичайні сірники на білосніжній скатертині, наочно продемонстрував, як територія Польщі має "пересунутися" на захід, немов пішаки на шаховій дошці.

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Згідно з наступною неформальною домовленістю, східні польські землі по лінії Керзона відходили до СРСР, натомість поляки мали отримати територіальну компенсацію коштом східних німецьких провінцій аж до річки Одер (конкретна лінія Одер – Нейсе стане предметом запеклих суперечок пізніше). Це було безпрецедентне холоднокровне рішення – троє чоловіків за десертом фактично погодилися з майбутньою примусовою депортацією понад десяти мільйонів людей, навіть не подумавши запитати згоди жодної із зацікавлених націй.

Рузвельт, який готувався до важких президентських виборів 1944 року і критично потребував голосів багатомільйонної польської діаспори в США, обрав тактику мовчазної згоди. Американський президент приватно повідомив Сталіну, що абсолютно не заперечує проти зміни кордонів, але публічно не зможе цього визнати до завершення своєї виборчої кампанії. Саме цей акт політичного прагматизму заклав міцний фундамент майбутньої Холодної війни.

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Окрім європейських кордонів, у Тегерані визначали долю й інших регіонів. Саме тут Рузвельт здобув свою головну дипломатичну перемогу – Сталін дав надсекретну обіцянку вступити у війну проти Японії після капітуляції Німеччини. Також лідери вперше серйозно заговорили про розчленування повоєнної Німеччини на кілька незалежних держав та ухвалили доленосне рішення для Балкан – повністю перемкнути підтримку союзників на комуністичних партизанів Йосипа Броза Тіто в Югославії.

Крім того, під час тих неформальних тегеранських дискусій Рузвельт детально обговорив із партнерами ідею "Чотирьох поліцейських" – концепцію, яка згодом трансформувалася у Раду Безпеки ООН. Сполучені Штати, Велика Британія, СРСР та Китай мали стати глобальними озброєними арбітрами, що контролюватимуть повоєнний світ. Ось так Тегеранська конференція завершилася, залишивши по собі абсолютно нову реальність.

За кілька днів у перській столиці троє лідерів не просто розгромили Третій Рейх на концептуальному рівні – вони власноруч викували Залізну завісу, яка невдовзі розділить Європу на наступні півстоліття. Їхні рішення, ухвалені за обіднім столом у листопаді 1943 року, і досі визначають геополітичний ландшафт нашого світу, слугуючи вічним нагадуванням про те, якою страшною, беземоційною і безжальною може бути справжня абсолютна влада.