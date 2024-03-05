Ніхто не думає про післязавтра: політтехнолог розібрав останні абсурдні дії Заходу

Багато хто у Європі вірить у певне "перезавантаження з Росією". Мовляв, "повоювали, а далі – можна заробляти".

Про це 24 Каналу розказав політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що про це говорила депутатка від Польщі у Європарламенті. Він додав, що мовиться не про переговори між Україною та Росією.

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"Вона говорила про те, що багато хто в Європі вірить у "перезавантаження з Москвою". "Ну а що там? Добре, вони зараз там повоювали, але ж ми можемо далі заробляти на "Газпромі". Ми ж можемо далі заробляти на Росії", – сказав Шейтельман.

До слова, нині в країні-агресорці проживає колишня міністерка закордонних справ Австрії. І таких людей, які говорять, що "повоювали й давайте все відмотаємо назад", у Європі чимало. Політтехнолог додав, що, за словами польської депутатки, ті люди, які мріють про таке "перезавантаження", тупцюють по могилах убитих.

Хто думає про післязавтра, коли сьогодні можна на "Газпромі" заробити? Вона сказала, наприклад: "Якби вони не намагалися свого часу заробити на "Газпромі", європейці, то не було б ні вбивства Навального, ні нападу на Україну",

– розповів Михайло Шейтельман.

Співпраця попри агресію

Тим часом Захід продовжує співпрацювати з Росією. Наприклад, у космос полетіли американські космонавти. Разом з ними був і російський космонавт Алєксандр Гребьонкін. Він, як зауважив політтехнолог, летить на секретному кораблі та побачить багато усіляких військових секретів. До слова, цей російський космонавт представляє російську державну компанію "Роскосмос".

"І це ж ці люди в Держдепі буквально два тижні тому розповідали, що Росія збирається вивести ядерну зброю в космос. А це вони допомагають Росії краще розібратися, як вивозити ядерну зброю до космосу?" – обурився Михайло Шейтельман.

Обмеження Заходу проти Росії