Никто не думает о послезавтра: политтехнолог разобрал последние абсурдные действия Запада
Многие в Европе верят в определенную "перезагрузку с Россией". Мол, "повоевали, а дальше – можно зарабатывать".
Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что об этом говорила депутат от Польши в Европарламенте. Он добавил, что речь идет не о переговорах между Украиной и Россией.
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"Она говорила о том, что многие в Европе верят в "перезагрузку с Москвой". "Ну а что там? Хорошо, они сейчас там повоевали, но мы же можем дальше зарабатывать на "Газпроме". Мы же можем дальше зарабатывать на России", – сказал Шейтельман.
К слову, сейчас в стране-агрессоре проживает бывшая министр иностранных дел Австрии. И таких людей, которые говорят, что "повоевали и давайте все отмотаем назад", в Европе немало. Политтехнолог добавил, что, по словам польского депутата, те люди, которые мечтают о такой "перезагрузке", топчутся по могилам убитых.
Кто думает о послезавтра, когда сегодня можно на "Газпроме" заработать? Она сказала, например: "Если бы они не пытались в свое время заработать на "Газпроме", европейцы, то не было бы ни убийства Навального, ни нападения на Украину",
– рассказал Михаил Шейтельман.
Сотрудничество несмотря на агрессию
Тем временем Запад продолжает сотрудничать с Россией. Например, в космос полетели американские космонавты. Вместе с ними был и российский космонавт Александр Гребёнкин. Он, как отметил политтехнолог, летит на секретном корабле и увидит много всяких военных секретов. К слову, этот российский космонавт представляет российскую государственную компанию "Роскосмос".
"И это же эти люди в Госдепе буквально две недели назад рассказывали, что Россия собирается вывести ядерное оружие в космос. А это они помогают России лучше разобраться, как вывозить ядерное оружие в космос?" – возмутился Михаил Шейтельман.
Ограничения Запада против России
- Евросоюз сократил импорт российского газа после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Так объемы голубого топлива из страны-агрессора сократили более чем на 70%.
- США продлили санкции против России. Ограничения будут действовать еще один год. Также 23 февраля Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 500 физических и юридических лиц из страны-агрессора и третьих стран, которые вошли в SDN-list Минфина США.
- Литва запретит находиться на своей территории автомобилям с российскими номерами. Правило заработает с 11 марта. До этого машины с российской регистрацией должны покинуть страну и в целом территорию ЕС.