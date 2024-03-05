Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что об этом говорила депутат от Польши в Европарламенте. Он добавил, что речь идет не о переговорах между Украиной и Россией.

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"Она говорила о том, что многие в Европе верят в "перезагрузку с Москвой". "Ну а что там? Хорошо, они сейчас там повоевали, но мы же можем дальше зарабатывать на "Газпроме". Мы же можем дальше зарабатывать на России", – сказал Шейтельман.

К слову, сейчас в стране-агрессоре проживает бывшая министр иностранных дел Австрии. И таких людей, которые говорят, что "повоевали и давайте все отмотаем назад", в Европе немало. Политтехнолог добавил, что, по словам польского депутата, те люди, которые мечтают о такой "перезагрузке", топчутся по могилам убитых.

Кто думает о послезавтра, когда сегодня можно на "Газпроме" заработать? Она сказала, например: "Если бы они не пытались в свое время заработать на "Газпроме", европейцы, то не было бы ни убийства Навального, ни нападения на Украину",

– рассказал Михаил Шейтельман.

Сотрудничество несмотря на агрессию

Тем временем Запад продолжает сотрудничать с Россией. Например, в космос полетели американские космонавты. Вместе с ними был и российский космонавт Александр Гребёнкин. Он, как отметил политтехнолог, летит на секретном корабле и увидит много всяких военных секретов. К слову, этот российский космонавт представляет российскую государственную компанию "Роскосмос".

"И это же эти люди в Госдепе буквально две недели назад рассказывали, что Россия собирается вывести ядерное оружие в космос. А это они помогают России лучше разобраться, как вывозить ядерное оружие в космос?" – возмутился Михаил Шейтельман.

Ограничения Запада против России