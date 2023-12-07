Наразі Карін Кнайсль проживає у Санкт-Петербурзі, де працює в аналітичному центрі G.O.R.K.I. До цього вона проживала у селі під Рязанню, але, вочевидь, це їй не надто сподобалося.

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Путін (не) джентльмен

Журналіст Стів Розенберг запитав у Карін Кнайсль, чи не є переїзд до Росії легітимізацією вторгнення, війни та внутрішніх репресій. На це ексголова австрійського МЗС відповіла, що ніколи не стикалася з таким. Вона навіть додала, що отримала певну академічну свободу, якої в неї не було під час роботи у ЄС.

Після цього журналіст вирішив навести приклад жінки, яку посадили за заміну цінників у магазині на антивоєнні гасла. Кнайсль відповіла, що не має до цього жодного відношення. Вона зазначила, що мова йде про неї, і одразу після цього подякувала Росії за можливість працювати там. Редактор під час розмови звернув увагу й на фото ексголови МЗС з Владіміром Путіним. Він спитав – якою ж людиною є російський президент? Кнайсль одразу ж назвала його "найрозумнішим джентльменом".

Він найрозумніший джентльмен, з акцентом на джентльменстві – а я зустрічала таких… У тому сенсі, у якому Джейн Остін писала в "Гордості та упередженні" про досвідченого джентльмена, він відповідає цьому стандарту,

– розповіла Кнайсль.

Одразу ж інтерв'юєр зазначив, що вторгнення в іншу країну важко назвати джентльменським вчинком, але Карін Кнайсль заперечила, зазначивши, що й Тоні Блер чи Девід Кемерон "були залучені своїми урядами у військові дії".

Що відомо про Карін Кнайсль

Карін Кнайсль від 2017 до 2019 року була головою МЗС Австрії. Вона прославилась вона тим, що у 2018 році на своєму весіллі танцювала з президентом Росії Владіміром Путіним. Колишня дипломатка входила до ради директорів російського нафтового гіганта "Роснєфть". Вона у 2021 році була там незалежним директором.

Покинула Кнайсль раду у травні 2022 року через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення. Вона втекла до Росії. Повідомлялося, що спершу вона оселилася в селі Петрушово, що в Рязанській області. Цікаво, що це Богом забуте місце – навіть пропагандисти стверджували, що владі плювати на цей населений пункт. Звісно, довго ексголова МЗС Австрії там не затрималася і переїхала до Санкт-Петербурга, де очолила центр The Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues.

Сама ж колишня міністерка стверджує, що їй погрожували вбивством, а також "фактично заборонили" працювати в Австрії. Вона переконує, що не розуміє, чому її називають "російським шпигуном".