Про свій переїзд Карін Кнайсль розповіла російському агентству під час відвідання Східного економічного форуму. Колишня глава МЗС Австрії пояснила, що перебирається до Санкт-Петербурга не просто так.

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Каже, що по роботі

За словами Кнайсль, вона перебирається до Санкт-Петербурга, щоб працювати у центрі G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues). Власне, ним колишня очільниця міністерства і керує.

Я була співзасновницею центру G.O.R.K.I. і керую ним. Оскільки там дуже багато роботи і він вимагає багато уваги, я не можу займатися цим мимохідь, я вирішила для цієї роботи переїхати до Санкт-Петербурга,

– заявила вона.

Перед тим жила в селі

Звернімо увагу на те, що Кнайсль з 2017 по 2019 роки обіймала посаду глави МЗС Австрії. А цьогоріч влітку вона мешкала у Рязанській області.

Колишня дипломатка входила до ради директорів російського нафтового гіганта "Роснефть". Вона у 2021 році була там незалежним директором.

"Роснефть". Вона у 2021 році була там незалежним директором. А покинула вона раду директорів "Роснефти" у травні 2022 року через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення.

Особистий ресурс Кнайсль розповідає, що рідну країну вона покинула не просто так. Мовляв, їй погрожували вбивством, а також "фактично заборонили" працювати в Австрії.

а також "фактично заборонили" працювати в Австрії. Знаменитою вона прокинулася у 2018 році. Тоді про неї говорили журналісти, адже її весілля відвідав кремлівський диктатор Владімір Путін. Їх зафільмували під час танцю в парі.

Тим часом від Путіна відцурався президент Бразилії

Раніше президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва виступив з неоднозначною заявою. Він зазначив, що у випадку, якщо Путін прибуде до Ріо-де-Жанейро у 2024 році на саміт G20, його не заарештують. Але дуже швидко він дав задню.

Я не знаю, чи заарештує його суд, Я не знаю, чи заарештує його бразильська система правосуддя. Це вирішують суди, а не (бразильський – 24 Канал) уряд чи парламент,

– зазначив він.

Тепер Лула да Сілва має у планах "вивчити питання" Міжнародного кримінального суду.