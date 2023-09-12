Про це 24 Каналу розповів політолог Олексій Кошель, зауваживши, що нині їх треба прораховувати й розуміти, у який період часу вони діятимуть.

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"Економічні удари Росію можуть знищити, якщо вони будуть керуватися логікою холодильника", – сказав Кошель.

Політолог додав, що на Заході є певна паніка щодо того, що логіка дій щодо Росії була "не зовсім правильна". Так глава німецького МЗС Анналена Бербок заявила, що "санкції не спрацювали". Утім, Кошель переконаний, що санкції працюють. Однак, вдовгу.

Результативність буде значно пізніше,

– наголосив політолог.

Як економічно можна знищити Росію: дивіться відео

На його думку, варто усім колективно працювати, аби санкції мали значно більші удари. Мовиться про співпрацю з Індією та Латинською Америкою.

"Треба робити інші кроки, бо це складна машина, її потрібно прораховувати. Як це не парадоксально, холодильник завжди перемагає", – зауважив Олексій Кошель.

Так під час розпаду Радянського Союзу були насамперед економічні удари – гіперінфляція та фактично "знищення" цін на нафту. Тоді це зупинило велику "імперію-бензоколонку". Ця логіка, додав політолог, керується досить багатьма людьми.

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